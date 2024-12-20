https://ria.ru/20241220/semya-1990468849.html
Большая семья должна быть образом будущего России, заявил Путин
Большая семья должна быть образом будущего России, заявил Путин - РИА Новости, 20.12.2024
Большая семья должна быть образом будущего России, заявил Путин
Большая семья, в которой растет много детей, должна быть образцом будущего России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:06:00+03:00
2024-12-20T17:06:00+03:00
2024-12-20T17:22:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Большая семья, в которой растет много детей, должна быть образцом будущего России, заявил президент России Владимир Путин."Большая семья, в которой растёт много детей, это и есть, и должен быть образ будущего России", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Большая семья должна быть образом будущего России, заявил Путин
Путин: большая семья, в которой много детей, должна быть образом будущего России