https://ria.ru/20241220/semya-1990468849.html

Большая семья должна быть образом будущего России, заявил Путин

Большая семья должна быть образом будущего России, заявил Путин - РИА Новости, 20.12.2024

Большая семья должна быть образом будущего России, заявил Путин

Большая семья, в которой растет много детей, должна быть образцом будущего России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:06:00+03:00

2024-12-20T17:06:00+03:00

2024-12-20T17:22:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Большая семья, в которой растет много детей, должна быть образцом будущего России, заявил президент России Владимир Путин."Большая семья, в которой растёт много детей, это и есть, и должен быть образ будущего России", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.

https://ria.ru/20240306/matkapital-1733022511.html

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2024

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россия, владимир путин, общество