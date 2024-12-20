https://ria.ru/20241220/samolet-1990298724.html

Спасатели добрались до точки, откуда поступил аварийный сигнал Ан-2

Спасатели добрались до точки, откуда поступил аварийный сигнал Ан-2 - РИА Новости, 20.12.2024

Спасатели добрались до точки, откуда поступил аварийный сигнал Ан-2

Спасатели на вертолете добрались до точки, откуда был подан аварийный сигнал самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке, сообщил на своей странице во "ВКонтакте"... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T03:49:00+03:00

2024-12-20T03:49:00+03:00

2024-12-20T05:23:00+03:00

происшествия

камчатка

камчатский край

усть-камчатский район

ан-2

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155808/69/1558086973_376:733:1706:1481_1920x0_80_0_0_b196bd75337a16c25ed57f7928498763.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 дек - РИА Новости. Спасатели на вертолете добрались до точки, откуда был подан аварийный сигнал самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев. "Спасатели на вертолете добрались до точки, где был подан сигнал. Самолет там не обнаружен. Сейчас вертолет переживает там непогоду. Но спасатели фиксируют устойчивый сигнал самолета", - сказал Лебедев. Как только погода позволит вертолету взлететь, спасатели проведут детальный осмотр местности. Воздушное судно 19 декабря следовало по маршруту село Мильково-поселок Оссора. По предварительной информации, самолёт совершал коммерческий перелет по доставке груза, на борту находятся три человека. Дальнейшая информация уточняется. Ориентировочно, аварийный сигнал с борта воздушного судна был подан на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.

https://ria.ru/20241219/kamchatka-1990037922.html

https://ria.ru/20240807/samolet-1964539365.html

камчатка

камчатский край

усть-камчатский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, камчатский край, усть-камчатский район, ан-2