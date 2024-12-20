Рейтинг@Mail.ru
Спасатели добрались до точки, откуда поступил аварийный сигнал Ан-2 - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:49 20.12.2024 (обновлено: 05:23 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/samolet-1990298724.html
Спасатели добрались до точки, откуда поступил аварийный сигнал Ан-2
Спасатели добрались до точки, откуда поступил аварийный сигнал Ан-2 - РИА Новости, 20.12.2024
Спасатели добрались до точки, откуда поступил аварийный сигнал Ан-2
Спасатели на вертолете добрались до точки, откуда был подан аварийный сигнал самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке, сообщил на своей странице во "ВКонтакте"... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T03:49:00+03:00
2024-12-20T05:23:00+03:00
происшествия
камчатка
камчатский край
усть-камчатский район
ан-2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155808/69/1558086973_376:733:1706:1481_1920x0_80_0_0_b196bd75337a16c25ed57f7928498763.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 дек - РИА Новости. Спасатели на вертолете добрались до точки, откуда был подан аварийный сигнал самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев. "Спасатели на вертолете добрались до точки, где был подан сигнал. Самолет там не обнаружен. Сейчас вертолет переживает там непогоду. Но спасатели фиксируют устойчивый сигнал самолета", - сказал Лебедев. Как только погода позволит вертолету взлететь, спасатели проведут детальный осмотр местности. Воздушное судно 19 декабря следовало по маршруту село Мильково-поселок Оссора. По предварительной информации, самолёт совершал коммерческий перелет по доставке груза, на борту находятся три человека. Дальнейшая информация уточняется. Ориентировочно, аварийный сигнал с борта воздушного судна был подан на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.
https://ria.ru/20241219/kamchatka-1990037922.html
https://ria.ru/20240807/samolet-1964539365.html
камчатка
камчатский край
усть-камчатский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155808/69/1558086973_475:694:1565:1511_1920x0_80_0_0_46b88dcf84f4a8817a423667595acc7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка, камчатский край, усть-камчатский район, ан-2
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Усть-Камчатский район, Ан-2
Спасатели добрались до точки, откуда поступил аварийный сигнал Ан-2

На Камчатке спасатели дошли до точки, где может находиться пропавший Ан-2

© РИА Новости / Виталий АньковСамолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Самолет Ан-2. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 дек - РИА Новости. Спасатели на вертолете добрались до точки, откуда был подан аварийный сигнал самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.
"Спасатели на вертолете добрались до точки, где был подан сигнал. Самолет там не обнаружен. Сейчас вертолет переживает там непогоду. Но спасатели фиксируют устойчивый сигнал самолета", - сказал Лебедев.
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
СК на Камчатке начал проверку после пропажи самолета Ан-2
Вчера, 06:50
Как только погода позволит вертолету взлететь, спасатели проведут детальный осмотр местности.
Воздушное судно 19 декабря следовало по маршруту село Мильково-поселок Оссора. По предварительной информации, самолёт совершал коммерческий перелет по доставке груза, на борту находятся три человека. Дальнейшая информация уточняется. Ориентировочно, аварийный сигнал с борта воздушного судна был подан на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.
Место крушения самолета в Приморье - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Пропавший в Приморье самолет разбился
7 августа, 02:25
 
ПроисшествияКамчаткаКамчатский крайУсть-Камчатский районАн-2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала