https://ria.ru/20241220/samolet-1990296687.html
Наземная группировка спасателей прибыла к месту аварийной посадки Ан-2
Наземная группировка спасателей прибыла к месту аварийной посадки Ан-2 - РИА Новости, 20.12.2024
Наземная группировка спасателей прибыла к месту аварийной посадки Ан-2
Наземная группировка спасателей прибыла в ближайший к месту предполагаемой аварийной посадки самолета Ан-2 поселок, сообщает пресс-служба управления МЧС России... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T03:07:00+03:00
2024-12-20T03:07:00+03:00
2024-12-20T03:07:00+03:00
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-2
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 дек - РИА Новости️. Наземная группировка спасателей прибыла в ближайший к месту предполагаемой аварийной посадки самолета Ан-2 поселок, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. Днём 19 декабря в 160 километрах от Усть-Камчатска сработал сигнал аварийной посадки от легкомоторного самолёта Ан-2, перевозившего груз по маршруту село Мильково - посёлок Оссора. По предварительным данным, на борту самолёта находятся три человека. "Утром 20 декабря сводная наземная группировка спасателей из Петропавловска-Камчатского прибыла в поселок Ключи и на технике высокой проходимости выдвинулась в район поиска самолёта Ан-2. Спасателям предстоит передвигаться в горной местности в тяжелых погодных условиях", - говорится в сообщении. По погодным условиям из города Елизово спланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России с личным составом Камчатского спасательного центра МЧС России на борту. В готовности в посёлке Оссора находится вертолёт Ми-8 со спасателями Камчатской региональной поисково-спасательной базы. Они также готовы вылететь к месту поиска, если позволят погодные условия. Ранее ещё один вертолёт со спасателями РПСБ вылетел из села Мильково. В районе поисковых работ наблюдается обильный ливневый снег, ветер северо-западный в порывах до 16 метров в секунду.
https://ria.ru/20241219/kamchatka-1990037922.html
https://ria.ru/20240831/samolet-1969616521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, россия, петропавловск-камчатский, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2, ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-2, Ми-8 АМТШ
Наземная группировка спасателей прибыла к месту аварийной посадки Ан-2
Наземная группировка спасателей прибыла в ближайший к месту посадки Ан-2 поселок