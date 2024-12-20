https://ria.ru/20241220/samolet-1990296687.html

Наземная группировка спасателей прибыла к месту аварийной посадки Ан-2

Наземная группировка спасателей прибыла к месту аварийной посадки Ан-2 - РИА Новости, 20.12.2024

Наземная группировка спасателей прибыла к месту аварийной посадки Ан-2

Наземная группировка спасателей прибыла в ближайший к месту предполагаемой аварийной посадки самолета Ан-2 поселок, сообщает пресс-служба управления МЧС России... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T03:07:00+03:00

2024-12-20T03:07:00+03:00

2024-12-20T03:07:00+03:00

происшествия

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петропавловск-камчатский

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-2

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 дек - РИА Новости️. Наземная группировка спасателей прибыла в ближайший к месту предполагаемой аварийной посадки самолета Ан-2 поселок, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. Днём 19 декабря в 160 километрах от Усть-Камчатска сработал сигнал аварийной посадки от легкомоторного самолёта Ан-2, перевозившего груз по маршруту село Мильково - посёлок Оссора. По предварительным данным, на борту самолёта находятся три человека. "Утром 20 декабря сводная наземная группировка спасателей из Петропавловска-Камчатского прибыла в поселок Ключи и на технике высокой проходимости выдвинулась в район поиска самолёта Ан-2. Спасателям предстоит передвигаться в горной местности в тяжелых погодных условиях", - говорится в сообщении. По погодным условиям из города Елизово спланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России с личным составом Камчатского спасательного центра МЧС России на борту. В готовности в посёлке Оссора находится вертолёт Ми-8 со спасателями Камчатской региональной поисково-спасательной базы. Они также готовы вылететь к месту поиска, если позволят погодные условия. Ранее ещё один вертолёт со спасателями РПСБ вылетел из села Мильково. В районе поисковых работ наблюдается обильный ливневый снег, ветер северо-западный в порывах до 16 метров в секунду.

https://ria.ru/20241219/kamchatka-1990037922.html

https://ria.ru/20240831/samolet-1969616521.html

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петропавловск-камчатский

камчатский край

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Дарья Буймова

происшествия, россия, петропавловск-камчатский, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2, ми-8 амтш