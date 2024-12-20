https://ria.ru/20241220/rylsk-1990537988.html
Информация о гибели ребенка в Рыльске уточняется, заявила Львова-Белова
Информация о гибели ребенка в Рыльске уточняется, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 20.12.2024
Информация о гибели ребенка в Рыльске уточняется, заявила Львова-Белова
Предварительная информация о гибели ребёнка в Рыльске Курской области уточняется, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T21:24:00+03:00
2024-12-20T21:24:00+03:00
2024-12-20T21:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльск
курская область
россия
мария львова-белова
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990490855_101:0:1081:551_1920x0_80_0_0_f5c7e673a656efee6ef7daab2b0b4a06.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Предварительная информация о гибели ребёнка в Рыльске Курской области уточняется, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале. "Предварительная информация о гибели ребёнка (в Рыльске Курской области - ред.) уточняется. Всей страной соболезнуем родственникам и близким погибших в результате этой бесчеловечной атаки", - написала Львова-Белова.
https://ria.ru/20241220/rylsk-1990512833.html
рыльск
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990490855_121:0:1081:720_1920x0_80_0_0_f6e147c0a13ccdc98e80a680702ef126.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рыльск, курская область, россия, мария львова-белова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рыльск, Курская область, Россия, Мария Львова-Белова, Вооруженные силы Украины
Информация о гибели ребенка в Рыльске уточняется, заявила Львова-Белова
Львова-Белова: информация о гибели ребенка при обстреле ВСУ Рыльска уточняется