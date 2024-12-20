https://ria.ru/20241220/rylsk-1990537988.html

Информация о гибели ребенка в Рыльске уточняется, заявила Львова-Белова

Информация о гибели ребенка в Рыльске уточняется, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 20.12.2024

Информация о гибели ребенка в Рыльске уточняется, заявила Львова-Белова

Предварительная информация о гибели ребёнка в Рыльске Курской области уточняется, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова РИА Новости, 20.12.2024

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мария львова-белова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Предварительная информация о гибели ребёнка в Рыльске Курской области уточняется, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале. "Предварительная информация о гибели ребёнка (в Рыльске Курской области - ред.) уточняется. Всей страной соболезнуем родственникам и близким погибших в результате этой бесчеловечной атаки", - написала Львова-Белова.

https://ria.ru/20241220/rylsk-1990512833.html

рыльск

курская область

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происшествия, рыльск, курская область, россия, мария львова-белова, вооруженные силы украины