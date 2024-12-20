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Информация о гибели ребенка в Рыльске уточняется, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 20.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:24 20.12.2024 (обновлено: 21:28 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/rylsk-1990537988.html
Информация о гибели ребенка в Рыльске уточняется, заявила Львова-Белова
Информация о гибели ребенка в Рыльске уточняется, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 20.12.2024
Информация о гибели ребенка в Рыльске уточняется, заявила Львова-Белова
Предварительная информация о гибели ребёнка в Рыльске Курской области уточняется, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T21:24:00+03:00
2024-12-20T21:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльск
курская область
россия
мария львова-белова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Предварительная информация о гибели ребёнка в Рыльске Курской области уточняется, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале. "Предварительная информация о гибели ребёнка (в Рыльске Курской области - ред.) уточняется. Всей страной соболезнуем родственникам и близким погибших в результате этой бесчеловечной атаки", - написала Львова-Белова.
https://ria.ru/20241220/rylsk-1990512833.html
рыльск
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происшествия, рыльск, курская область, россия, мария львова-белова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рыльск, Курская область, Россия, Мария Львова-Белова, Вооруженные силы Украины
Информация о гибели ребенка в Рыльске уточняется, заявила Львова-Белова

Львова-Белова: информация о гибели ребенка при обстреле ВСУ Рыльска уточняется

© Фото : соцсетиПоследствия обстрела Рыльска в Курской области
Последствия обстрела Рыльска в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : соцсети
Последствия обстрела Рыльска в Курской области
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Предварительная информация о гибели ребёнка в Рыльске Курской области уточняется, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
"Предварительная информация о гибели ребёнка (в Рыльске Курской области - ред.) уточняется. Всей страной соболезнуем родственникам и близким погибших в результате этой бесчеловечной атаки", - написала Львова-Белова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Захарова пообещала поднять тему ударов по Рыльску на заседании СБ ООН
Вчера, 18:53
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРыльскКурская областьРоссияМария Львова-БеловаВооруженные силы Украины
 
 
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