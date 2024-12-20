https://ria.ru/20241220/rylsk-1990537791.html

Львова-Белова рассказала о состоянии раненного в Рыльске подростка

Львова-Белова рассказала о состоянии раненного в Рыльске подростка - РИА Новости, 20.12.2024

Львова-Белова рассказала о состоянии раненного в Рыльске подростка

Состояние пострадавшего в Рыльске Курской области 13-летнего ребенка оценивается как стабильное, ему оказывается медпомощь, сообщила уполномоченный при... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T21:17:00+03:00

2024-12-20T21:17:00+03:00

2024-12-20T21:26:00+03:00

рыльск

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

мария львова-белова

происшествия

курская область

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Состояние пострадавшего в Рыльске Курской области 13-летнего ребенка оценивается как стабильное, ему оказывается медпомощь, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.По данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, в пятницу около 15.30 украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. Хинштейн сообщил о шести погибших, включая ребенка, а также о десяти пострадавших, среди них - 13-летний ребенок. По его данным, в частности, повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Пострадало несколько частных домов и порядка 15 автомобилей."Украина нанесла массированный удар по Рыльску в Курской области. Находимся на связи с уполномоченным по правам ребёнка в регионе Натальей Листопадовой. Ситуация на контроле у врио главы Курской области Александра Хинштейна. Пострадал один ребёнок 13 лет — его состояние оценивается как стабильное. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь", - написала Львова-Белова.

https://ria.ru/20241220/rylsk-1990487762.html

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рыльск, вооруженные силы украины, мария львова-белова, происшествия, курская область, россия