https://ria.ru/20241220/rylsk-1990537538.html

Хинштейн оценил объем разрушений в Рыльске после обстрела ВСУ

Хинштейн оценил объем разрушений в Рыльске после обстрела ВСУ - РИА Новости, 20.12.2024

Хинштейн оценил объем разрушений в Рыльске после обстрела ВСУ

Объем разрушений после массированной украинской атаки ракетами по городу Рыльску достаточно серьезный, пострадали многие объекты социальной инфраструктуры,... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T21:14:00+03:00

2024-12-20T21:14:00+03:00

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рыльск

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

курская область

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происшествия

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КУРСК, 20 дек — РИА Новости. Объем разрушений после массированной украинской атаки ракетами по городу Рыльску достаточно серьезный, пострадали многие объекты социальной инфраструктуры, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Главная задача — восстановить подачу тепла и света в домах, где это временно отсутствует. Уже начали затягивать пленкой выбитые окна, чтобы обеспечить тепловой контур. К сожалению, объем разрушения по городу достаточно серьезный. Много объектов социальной инфраструктуры пострадало", — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Ранее он сообщал, что около 15:30 украинские нацисты нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. По предварительным данным, шесть человек, включая ребенка, погибли.

https://ria.ru/20241220/rylsk-1990512833.html

рыльск

курская область

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рыльск, вооруженные силы украины, курская область, россия, происшествия, александр хинштейн