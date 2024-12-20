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Хинштейн оценил объем разрушений в Рыльске после обстрела ВСУ - РИА Новости, 20.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:14 20.12.2024 (обновлено: 23:19 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/rylsk-1990537538.html
Хинштейн оценил объем разрушений в Рыльске после обстрела ВСУ
Хинштейн оценил объем разрушений в Рыльске после обстрела ВСУ - РИА Новости, 20.12.2024
Хинштейн оценил объем разрушений в Рыльске после обстрела ВСУ
Объем разрушений после массированной украинской атаки ракетами по городу Рыльску достаточно серьезный, пострадали многие объекты социальной инфраструктуры,... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T21:14:00+03:00
2024-12-20T23:19:00+03:00
рыльск
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
курская область
россия
происшествия
александр хинштейн
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КУРСК, 20 дек — РИА Новости. Объем разрушений после массированной украинской атаки ракетами по городу Рыльску достаточно серьезный, пострадали многие объекты социальной инфраструктуры, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Главная задача — восстановить подачу тепла и света в домах, где это временно отсутствует. Уже начали затягивать пленкой выбитые окна, чтобы обеспечить тепловой контур. К сожалению, объем разрушения по городу достаточно серьезный. Много объектов социальной инфраструктуры пострадало", — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Ранее он сообщал, что около 15:30 украинские нацисты нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. По предварительным данным, шесть человек, включая ребенка, погибли.
https://ria.ru/20241220/rylsk-1990512833.html
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рыльск, вооруженные силы украины, курская область, россия, происшествия, александр хинштейн
Рыльск, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Происшествия, Александр Хинштейн
Хинштейн оценил объем разрушений в Рыльске после обстрела ВСУ

Хинштейн назвал объем разрушений в Рыльске серьезным, поражено много соцобъектов

© Фото : соцсетиПоследствия обстрела Рыльска в Курской области
Последствия обстрела Рыльска в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : соцсети
Последствия обстрела Рыльска в Курской области
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КУРСК, 20 дек — РИА Новости. Объем разрушений после массированной украинской атаки ракетами по городу Рыльску достаточно серьезный, пострадали многие объекты социальной инфраструктуры, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Главная задача — восстановить подачу тепла и света в домах, где это временно отсутствует. Уже начали затягивать пленкой выбитые окна, чтобы обеспечить тепловой контур. К сожалению, объем разрушения по городу достаточно серьезный. Много объектов социальной инфраструктуры пострадало", — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Ранее он сообщал, что около 15:30 украинские нацисты нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. По предварительным данным, шесть человек, включая ребенка, погибли.
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Специальная военная операция на УкраинеРыльскВооруженные силы УкраиныКурская областьРоссияПроисшествияАлександр Хинштейн
 
 
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