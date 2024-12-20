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Хинштейн рассказал о повреждениях при обстреле Рыльска
Хинштейн рассказал о повреждениях при обстреле Рыльска - РИА Новости, 21.12.2024
Хинштейн рассказал о повреждениях при обстреле Рыльска
При украинском ударе по Рыльску в Курской области повреждения получили несколько зданий, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-20T18:07:00+03:00
2024-12-20T18:07:00+03:00
2024-12-21T07:21:00+03:00
происшествия
вооруженные силы украины
александр хинштейн
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КУРСК, 20 дек – РИА Новости. При украинском ударе по Рыльску в Курской области повреждения получили несколько зданий, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."Нацисты сознательно выбирают целями ударов именно мирные объекты и учреждения социальной инфраструктуры. Повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, а также частные домовладения", — написал он.По информации врио главы региона, сегодня около 15.30 украинские нацисты устроили массированный обстрел города. Есть погибшие и пострадавшие.
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происшествия, вооруженные силы украины, александр хинштейн, курская область, россия, рыльск
Происшествия, Вооруженные силы Украины, Александр Хинштейн, Курская область, Россия, Рыльск
Хинштейн рассказал о повреждениях при обстреле Рыльска
Хинштейн заявил о повреждениях зданий в Рыльске после удара ВСУ