https://ria.ru/20241220/rylsk-1990461000.html

Хинштейн рассказал о работе аварийных служб на месте удара ВСУ по Рыльску

Хинштейн рассказал о работе аварийных служб на месте удара ВСУ по Рыльску - РИА Новости, 20.12.2024

Хинштейн рассказал о работе аварийных служб на месте удара ВСУ по Рыльску

Все оперативные и аварийные службы работают на месте ракетного удара ВСУ по Рыльску, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T16:50:00+03:00

2024-12-20T16:50:00+03:00

2024-12-20T16:51:00+03:00

происшествия

рыльск

курская область

александр хинштейн

алексей дедов

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Все оперативные и аварийные службы работают на месте ракетного удара ВСУ по Рыльску, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Ранее Хинштейн заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску. "Сейчас на место мной уже направлен исполняющий обязанности председатель правительства Алексей Дедов, его заместители. Работают на месте все оперативные, все аварийные и тревожные службы, работает МЧС", - сказал он в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241220/vsu-1990438239.html

рыльск

курская область

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происшествия, рыльск, курская область, александр хинштейн, алексей дедов, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)