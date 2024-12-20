https://ria.ru/20241220/rastrata-1990355625.html
В Курске задержали главу корпорации развития по делу о фортификациях
В Курске задержали главу корпорации развития по делу о фортификациях - РИА Новости, 20.12.2024
В Курске задержали главу корпорации развития по делу о фортификациях
Гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина задержали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T11:53:00+03:00
2024-12-20T11:53:00+03:00
2024-12-20T12:21:00+03:00
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ВОРОНЕЖ/МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина задержали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Владимир Лукин задержан, с ним работают", — сказал собеседник агентства. Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, уточнил, что гендиректора подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Девятого декабря суд арестовал бывшего заместителя Лукина — Игоря Грабина. Ему предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия.По этой статье (часть 3 статьи 285 УК России) может грозить до десяти лет лишения свободы.По данным прокуратуры, Грабин в 2023 году заключил с фирмой договор на строительство фортификационных сооружении в приграничных районах Курской области и оплатил его. При этом работы уже фактически выполнила другая строительная компания, которая также получила деньги. Ущерб для бюджета превысил 173 миллиона рублей.Как указано на сайте компании, АО "Корпорация развития Курской области" — единый оператор по работе с инвесторами.
https://ria.ru/20241212/koloniya-1988833217.html
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происшествия, курская область, курск, россия, владимир лукин
Происшествия, Курская область, Курск, Россия, Владимир Лукин
В Курске задержали главу корпорации развития по делу о фортификациях
Главу курской корпорации развития Лукина задержали по делу о фортификациях
ВОРОНЕЖ/МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина задержали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Владимир Лукин задержан, с ним работают", — сказал собеседник агентства.
Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, уточнил, что гендиректора подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
Девятого декабря суд арестовал бывшего заместителя Лукина — Игоря Грабина. Ему предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия.
По этой статье (часть 3 статьи 285 УК России) может грозить до десяти лет лишения свободы.
По данным прокуратуры, Грабин в 2023 году заключил с фирмой договор на строительство фортификационных сооружении в приграничных районах Курской области
и оплатил его. При этом работы уже фактически выполнила другая строительная компания, которая также получила деньги. Ущерб для бюджета превысил 173 миллиона рублей.
Как указано на сайте компании, АО "Корпорация развития Курской области" — единый оператор по работе с инвесторами.