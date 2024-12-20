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В Москве завели дело после "минирования" автомобиля депутата Картаполова - РИА Новости, 20.12.2024
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02:19 20.12.2024 (обновлено: 04:16 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/rassledovanie-1990293678.html
В Москве завели дело после "минирования" автомобиля депутата Картаполова
В Москве завели дело после "минирования" автомобиля депутата Картаполова - РИА Новости, 20.12.2024
В Москве завели дело после "минирования" автомобиля депутата Картаполова
Уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма возбудили после "минирования" автомобиля главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова,... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T02:19:00+03:00
2024-12-20T04:16:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма возбудили после "минирования" автомобиля главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Во вторник представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что правоохранители с оперативными службами проводили проверку "после получения информации с угрозой взрыва на подземной парковке жилого дома в Ружейном переулке". В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал РИА Новости, что получал информацию о якобы минировании его автомобиля. "По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - сказал собеседник агентства. По его словам, в полицию позвонил неизвестный и сообщил о взрывчатке под машиной Картаполова. После этого правоохранители обследовали автомобиль и парковку, на которой он стоял. Собеседник уточнил, что взрывных устройств не обнаружили.
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происшествия, россия, андрей картаполов, москва
Происшествия, Россия, Андрей Картаполов, Москва
В Москве завели дело после "минирования" автомобиля депутата Картаполова

Из-за ложного минирования машины депутата Картаполова заведено уголовное дело

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма возбудили после "минирования" автомобиля главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Во вторник представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что правоохранители с оперативными службами проводили проверку "после получения информации с угрозой взрыва на подземной парковке жилого дома в Ружейном переулке". В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал РИА Новости, что получал информацию о якобы минировании его автомобиля.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в полицию позвонил неизвестный и сообщил о взрывчатке под машиной Картаполова. После этого правоохранители обследовали автомобиль и парковку, на которой он стоял. Собеседник уточнил, что взрывных устройств не обнаружили.
Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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