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В Москве завели дело после "минирования" автомобиля депутата Картаполова

В Москве завели дело после "минирования" автомобиля депутата Картаполова - РИА Новости, 20.12.2024

В Москве завели дело после "минирования" автомобиля депутата Картаполова

Уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма возбудили после "минирования" автомобиля главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова,... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T02:19:00+03:00

2024-12-20T02:19:00+03:00

2024-12-20T04:16:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма возбудили после "минирования" автомобиля главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Во вторник представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что правоохранители с оперативными службами проводили проверку "после получения информации с угрозой взрыва на подземной парковке жилого дома в Ружейном переулке". В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал РИА Новости, что получал информацию о якобы минировании его автомобиля. "По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - сказал собеседник агентства. По его словам, в полицию позвонил неизвестный и сообщил о взрывчатке под машиной Картаполова. После этого правоохранители обследовали автомобиль и парковку, на которой он стоял. Собеседник уточнил, что взрывных устройств не обнаружили.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, андрей картаполов, москва