В Москве завели дело после "минирования" автомобиля депутата Картаполова
Из-за ложного минирования машины депутата Картаполова заведено уголовное дело
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма возбудили после "минирования" автомобиля главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Во вторник представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что правоохранители с оперативными службами проводили проверку "после получения информации с угрозой взрыва на подземной парковке жилого дома в Ружейном переулке". В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал РИА Новости, что получал информацию о якобы минировании его автомобиля.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в полицию позвонил неизвестный и сообщил о взрывчатке под машиной Картаполова. После этого правоохранители обследовали автомобиль и парковку, на которой он стоял. Собеседник уточнил, что взрывных устройств не обнаружили.