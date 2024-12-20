https://ria.ru/20241220/rasselenie-1990500689.html
Сургутский район направит 4 млрд рублей на расселение аварийных домов
Сургутский район направит 4 млрд рублей на расселение аварийных домов - РИА Новости, 20.12.2024
Сургутский район направит 4 млрд рублей на расселение аварийных домов
Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа направят более 4 миллиардов рублей на реализацию жилищных программ, в том числе на расселение... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T18:18:00+03:00
2024-12-20T18:18:00+03:00
2024-12-20T18:18:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
жилье
сургутский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа направят более 4 миллиардов рублей на реализацию жилищных программ, в том числе на расселение аварийных и фенольных домов, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Бюджет Сургутского района на 2025 год и плановый период до 2027 года был принят в пятницу депутатами думы муниципалитета. "Финансирование жилищных программ составит порядка 4 миллиардов рублей. Это средства района с учетом поступлений из регионального и федерального бюджетов в рамках нескольких жилищных программ", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Согласно проекту бюджета, в 2025 году Сургутский район на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда направит более 3,2 миллиарда рублей. Улучшение коснется 774 семьи. На переселение граждан из аварийного и фенольного фондов на 2025 год запланировано направить 263,5 и 391,5 миллиона рублей соответственно. В общей сложности, новое жилье смогут получить 92 семьи. Также запланирован снос 57 расселенных домов, что требует 50 миллионов рублей. Помимо этого, в бюджете выделено 21,1 миллиона рублей на оказание поддержки трем молодым и 33 многодетным семьям. Порядка 4,6 миллиона рублей будет направлено на оказание поддержки молодым специалистам, проживающим в сельской местности.
https://ria.ru/20241218/yugra-1989893100.html
https://ria.ru/20241108/finansirovanie-1982579246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, сургутский район
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Жилье, Сургутский район
Сургутский район направит 4 млрд рублей на расселение аварийных домов
Власти Сургутского района направят 4 млрд рублей на расселение аварийных домов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа направят более 4 миллиардов рублей на реализацию жилищных программ, в том числе на расселение аварийных и фенольных домов, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Бюджет Сургутского района на 2025 год и плановый период до 2027 года был принят в пятницу депутатами думы муниципалитета.
"Финансирование жилищных программ составит порядка 4 миллиардов рублей. Это средства района с учетом поступлений из регионального и федерального бюджетов в рамках нескольких жилищных программ", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Согласно проекту бюджета, в 2025 году Сургутский район на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда направит более 3,2 миллиарда рублей. Улучшение коснется 774 семьи.
На переселение граждан из аварийного и фенольного фондов на 2025 год запланировано направить 263,5 и 391,5 миллиона рублей соответственно. В общей сложности, новое жилье смогут получить 92 семьи. Также запланирован снос 57 расселенных домов, что требует 50 миллионов рублей.
Помимо этого, в бюджете выделено 21,1 миллиона рублей на оказание поддержки трем молодым и 33 многодетным семьям. Порядка 4,6 миллиона рублей будет направлено на оказание поддержки молодым специалистам, проживающим в сельской местности.