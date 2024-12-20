https://ria.ru/20241220/rasselenie-1990500689.html

Сургутский район направит 4 млрд рублей на расселение аварийных домов

Сургутский район направит 4 млрд рублей на расселение аварийных домов - РИА Новости, 20.12.2024

Сургутский район направит 4 млрд рублей на расселение аварийных домов

Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа направят более 4 миллиардов рублей на реализацию жилищных программ, в том числе на расселение... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T18:18:00+03:00

2024-12-20T18:18:00+03:00

2024-12-20T18:18:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

жилье

сургутский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564112386_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_08c03392b749b064373140e143ac2b20.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа направят более 4 миллиардов рублей на реализацию жилищных программ, в том числе на расселение аварийных и фенольных домов, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Бюджет Сургутского района на 2025 год и плановый период до 2027 года был принят в пятницу депутатами думы муниципалитета. "Финансирование жилищных программ составит порядка 4 миллиардов рублей. Это средства района с учетом поступлений из регионального и федерального бюджетов в рамках нескольких жилищных программ", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Согласно проекту бюджета, в 2025 году Сургутский район на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда направит более 3,2 миллиарда рублей. Улучшение коснется 774 семьи. На переселение граждан из аварийного и фенольного фондов на 2025 год запланировано направить 263,5 и 391,5 миллиона рублей соответственно. В общей сложности, новое жилье смогут получить 92 семьи. Также запланирован снос 57 расселенных домов, что требует 50 миллионов рублей. Помимо этого, в бюджете выделено 21,1 миллиона рублей на оказание поддержки трем молодым и 33 многодетным семьям. Порядка 4,6 миллиона рублей будет направлено на оказание поддержки молодым специалистам, проживающим в сельской местности.

https://ria.ru/20241218/yugra-1989893100.html

https://ria.ru/20241108/finansirovanie-1982579246.html

сургутский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, сургутский район