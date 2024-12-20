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Путин призвал поощрять выплаты корпоративного семейного капитала
Путин призвал поощрять выплаты корпоративного семейного капитала - РИА Новости, 20.12.2024
Путин призвал поощрять выплаты корпоративного семейного капитала
Выплаты рядом компаний корпоративного семейного капитала надо поощрять, такая поддержка уже освобождается от налогов, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:25:00+03:00
2024-12-20T17:25:00+03:00
2024-12-20T17:25:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Выплаты рядом компаний корпоративного семейного капитала надо поощрять, такая поддержка уже освобождается от налогов, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Ряд компаний пошли дальше и выплачивают сотрудникам при рождении ребенка корпоративный семейный капитал. Такой по-настоящему государственный зрелый подход нужно, безусловно, поддерживать и поощрять. Сегодня такая единовременная выплата компанией своему сотруднику освобождается от налогов на доходы физических лиц и страховых взносов", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.
https://ria.ru/20241220/demografiya-1990471093.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал поощрять выплаты корпоративного семейного капитала
Путин призвал поощрять выплаты компаниями корпоративного семейного капитала