https://ria.ru/20241220/putin-1990477029.html

Путин призвал поощрять выплаты корпоративного семейного капитала

Путин призвал поощрять выплаты корпоративного семейного капитала - РИА Новости, 20.12.2024

Путин призвал поощрять выплаты корпоративного семейного капитала

Выплаты рядом компаний корпоративного семейного капитала надо поощрять, такая поддержка уже освобождается от налогов, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:25:00+03:00

2024-12-20T17:25:00+03:00

2024-12-20T17:25:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Выплаты рядом компаний корпоративного семейного капитала надо поощрять, такая поддержка уже освобождается от налогов, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Ряд компаний пошли дальше и выплачивают сотрудникам при рождении ребенка корпоративный семейный капитал. Такой по-настоящему государственный зрелый подход нужно, безусловно, поддерживать и поощрять. Сегодня такая единовременная выплата компанией своему сотруднику освобождается от налогов на доходы физических лиц и страховых взносов", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.

https://ria.ru/20241220/demografiya-1990471093.html

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