https://ria.ru/20241220/putin-1990376058.html

"Обожжет вас". В США раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу

"Обожжет вас". В США раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу - РИА Новости, 20.12.2024

"Обожжет вас". В США раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу

Президент России Владимир Путин словами об "Орешнике" на прямой линии послал сигнал западным лидерам, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T12:46:00+03:00

2024-12-20T12:46:00+03:00

2024-12-20T22:02:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин словами об "Орешнике" на прямой линии послал сигнал западным лидерам, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер. "Я интерпретирую его действия как попытку объяснить двухлетнему ребенку (то есть западным лидерам), что огонь горячий и обожжет вас, если вы к нему прикоснетесь", — написал он. Вместе с тем Шрайвер добавил, что россияне понимают, что в значительной степени они имеют дело с незрелыми иррациональными субъектами, для которых логика неубедительна. На прямой линии Путин заявил, что "Орешник" нельзя перехватить системами противоракетной обороны.

https://ria.ru/20241220/malinen-1990317552.html

https://ria.ru/20241220/shrayver-1990311765.html

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