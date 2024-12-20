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"Обожжет вас". В США раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу - РИА Новости, 20.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 20.12.2024 (обновлено: 22:02 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/putin-1990376058.html
"Обожжет вас". В США раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу
"Обожжет вас". В США раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу - РИА Новости, 20.12.2024
"Обожжет вас". В США раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу
Президент России Владимир Путин словами об "Орешнике" на прямой линии послал сигнал западным лидерам, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T12:46:00+03:00
2024-12-20T22:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин словами об "Орешнике" на прямой линии послал сигнал западным лидерам, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер. "Я интерпретирую его действия как попытку объяснить двухлетнему ребенку (то есть западным лидерам), что огонь горячий и обожжет вас, если вы к нему прикоснетесь", — написал он. Вместе с тем Шрайвер добавил, что россияне понимают, что в значительной степени они имеют дело с незрелыми иррациональными субъектами, для которых логика неубедительна. На прямой линии Путин заявил, что "Орешник" нельзя перехватить системами противоракетной обороны.
https://ria.ru/20241220/malinen-1990317552.html
https://ria.ru/20241220/shrayver-1990311765.html
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в мире, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин
"Обожжет вас". В США раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу

Аналитик Шрайвер: Путин словами об "Орешнике" послал сигнал западным лидерам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин словами об "Орешнике" на прямой линии послал сигнал западным лидерам, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер.

"Я интерпретирую его действия как попытку объяснить двухлетнему ребенку (то есть западным лидерам), что огонь горячий и обожжет вас, если вы к нему прикоснетесь", — написал он.
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Вместе с тем Шрайвер добавил, что россияне понимают, что в значительной степени они имеют дело с незрелыми иррациональными субъектами, для которых логика неубедительна.

На прямой линии Путин заявил, что "Орешник" нельзя перехватить системами противоракетной обороны.
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