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Путин призвал активно бороться с экономическими преступлениями - РИА Новости, 20.12.2024
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00:03 20.12.2024 (обновлено: 00:06 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/putin-1990283763.html
Путин призвал активно бороться с экономическими преступлениями
Путин призвал активно бороться с экономическими преступлениями - РИА Новости, 20.12.2024
Путин призвал активно бороться с экономическими преступлениями
Нужно более активно и наступательно бороться с экономическими преступлениями и любыми проявлениями коррупции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T00:03:00+03:00
2024-12-20T00:06:00+03:00
владимир путин
безопасность
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Нужно более активно и наступательно бороться с экономическими преступлениями и любыми проявлениями коррупции, заявил президент России Владимир Путин."Более активно и наступательно нужно бороться с преступлениями в сфере экономики, с любыми проявлениями коррупции, повышать уровень защиты информационной инфраструктуры и ресурсов, безопасность крупных общественно-политических и международных мероприятий", - говорится в видеообращении Путина по случаю Дня работника органов безопасности.Президент поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником и приближающимся Новым годом.
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"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности
"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности.
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владимир путин, безопасность, россия, видео
Владимир Путин, Безопасность, Россия
Путин призвал активно бороться с экономическими преступлениями
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Нужно более активно и наступательно бороться с экономическими преступлениями и любыми проявлениями коррупции, заявил президент России Владимир Путин.
2024-12-20T00:03
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Путин призвал активно бороться с экономическими преступлениями

Путин призвал работников органов безопасности активно бороться с коррупцией

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Нужно более активно и наступательно бороться с экономическими преступлениями и любыми проявлениями коррупции, заявил президент России Владимир Путин.
"Более активно и наступательно нужно бороться с преступлениями в сфере экономики, с любыми проявлениями коррупции, повышать уровень защиты информационной инфраструктуры и ресурсов, безопасность крупных общественно-политических и международных мероприятий", - говорится в видеообращении Путина по случаю Дня работника органов безопасности.
Президент поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником и приближающимся Новым годом.
 
Владимир ПутинБезопасностьРоссия
 
 
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