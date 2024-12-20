https://ria.ru/20241220/putin-1990283763.html

Путин призвал активно бороться с экономическими преступлениями

Путин призвал активно бороться с экономическими преступлениями - РИА Новости, 20.12.2024

Путин призвал активно бороться с экономическими преступлениями

Нужно более активно и наступательно бороться с экономическими преступлениями и любыми проявлениями коррупции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2024

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владимир путин

безопасность

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Нужно более активно и наступательно бороться с экономическими преступлениями и любыми проявлениями коррупции, заявил президент России Владимир Путин."Более активно и наступательно нужно бороться с преступлениями в сфере экономики, с любыми проявлениями коррупции, повышать уровень защиты информационной инфраструктуры и ресурсов, безопасность крупных общественно-политических и международных мероприятий", - говорится в видеообращении Путина по случаю Дня работника органов безопасности.Президент поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником и приближающимся Новым годом.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности "Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности. 2024-12-20T00:03 true PT4M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, безопасность, россия, видео