https://ria.ru/20241220/psb-1990349767.html

Головной офис ПСБ получил "золото" по версии Forbes

Головной офис ПСБ получил "золото" по версии Forbes - РИА Новости, 20.12.2024

Головной офис ПСБ получил "золото" по версии Forbes

Головной офис ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк) вошел в топ-20 штаб-квартир российских компаний по версии журнала Forbes и получил "золото" рейтинга, сообщает... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T11:31:00+03:00

2024-12-20T11:31:00+03:00

2024-12-20T11:31:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Головной офис ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк) вошел в топ-20 штаб-квартир российских компаний по версии журнала Forbes и получил "золото" рейтинга, сообщает пресс-служба банка. Эксперты присудили штаб-квартире ПСБ высокую оценку в таких критериях, как "Качество здания", "Эргономичность" и "Человекоцентричность", что подтверждает высокие стандарты проектировки, внешней и внутренней отделки помещений, а также дизайнерских решений. Новый головной офис ПСБ, расположенный в историческом центре Москвы на улице Балчуг, дом 7, открылся в 2024 году. Сейчас здесь работают 1,8 тысячи сотрудников. В здании также находится флагманский офис Private Banking (Частное банковское обслуживание), а в ближайшее время планируется открытие клиентского офиса для обслуживания физических лиц и компаний оборонно-промышленного комплекса. Пространство офиса светлое и функциональное. При отделке использовались современные и экологичные материалы, минимизирующие негативное влияние на окружающую среду. В офисе есть все необходимое для комфортного рабочего процесса: индивидуальное освещение, просторные переговорные комнаты, звукоизоляционные кабины, а также зоны отдыха и кофе-пойнты. В центральном атриуме здания расположен зимний сад, для удобства сотрудников работает кафетерий и корпоративная столовая от известного ресторатора. Важную роль в высокой оценке головного офиса сыграл и экологический фактор: в 2024 году была проведена экологическая сертификация, по итогам которой комплекс заслужил статус "зеленого" и получил сертификат EcoPro (ЭкоПро). "На этапе планирования проекта офиса основными приоритетами являлись создание комфортабельной рабочей среды, последние тенденции оформления, лаконичный дизайн и соответствие всем лучшим ESG-практикам*. В настоящее время офис призван быть не только местом для работы, но и мультиформатным пространством, позволяющим сотрудникам развиваться, проявлять себя творчески, способствовать реализации креативных идей, активнее вовлекаться в корпоративные процессы", – отметила директор административно-организационного департамента ПСБ Светлана Куприянова. *Практики устойчивого развития Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, erid: F7NfYUJCUneP5VCbs3cm

https://ria.ru/20241210/psb-1988495447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, москва, промсвязьбанк, банки