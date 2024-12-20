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Головной офис ПСБ получил "золото" по версии Forbes - РИА Новости, 20.12.2024
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11:31 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/psb-1990349767.html
Головной офис ПСБ получил "золото" по версии Forbes
Головной офис ПСБ получил "золото" по версии Forbes - РИА Новости, 20.12.2024
Головной офис ПСБ получил "золото" по версии Forbes
Головной офис ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк) вошел в топ-20 штаб-квартир российских компаний по версии журнала Forbes и получил "золото" рейтинга, сообщает... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T11:31:00+03:00
2024-12-20T11:31:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Головной офис ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк) вошел в топ-20 штаб-квартир российских компаний по версии журнала Forbes и получил "золото" рейтинга, сообщает пресс-служба банка. Эксперты присудили штаб-квартире ПСБ высокую оценку в таких критериях, как "Качество здания", "Эргономичность" и "Человекоцентричность", что подтверждает высокие стандарты проектировки, внешней и внутренней отделки помещений, а также дизайнерских решений. Новый головной офис ПСБ, расположенный в историческом центре Москвы на улице Балчуг, дом 7, открылся в 2024 году. Сейчас здесь работают 1,8 тысячи сотрудников. В здании также находится флагманский офис Private Banking (Частное банковское обслуживание), а в ближайшее время планируется открытие клиентского офиса для обслуживания физических лиц и компаний оборонно-промышленного комплекса. Пространство офиса светлое и функциональное. При отделке использовались современные и экологичные материалы, минимизирующие негативное влияние на окружающую среду. В офисе есть все необходимое для комфортного рабочего процесса: индивидуальное освещение, просторные переговорные комнаты, звукоизоляционные кабины, а также зоны отдыха и кофе-пойнты. В центральном атриуме здания расположен зимний сад, для удобства сотрудников работает кафетерий и корпоративная столовая от известного ресторатора. Важную роль в высокой оценке головного офиса сыграл и экологический фактор: в 2024 году была проведена экологическая сертификация, по итогам которой комплекс заслужил статус "зеленого" и получил сертификат EcoPro (ЭкоПро). "На этапе планирования проекта офиса основными приоритетами являлись создание комфортабельной рабочей среды, последние тенденции оформления, лаконичный дизайн и соответствие всем лучшим ESG-практикам*. В настоящее время офис призван быть не только местом для работы, но и мультиформатным пространством, позволяющим сотрудникам развиваться, проявлять себя творчески, способствовать реализации креативных идей, активнее вовлекаться в корпоративные процессы", – отметила директор административно-организационного департамента ПСБ Светлана Куприянова. *Практики устойчивого развития Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, erid: F7NfYUJCUneP5VCbs3cm
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россия, москва, промсвязьбанк, банки
Россия, Москва, Промсвязьбанк, Банки

Головной офис ПСБ получил "золото" по версии Forbes

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Головной офис ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк) вошел в топ-20 штаб-квартир российских компаний по версии журнала Forbes и получил "золото" рейтинга, сообщает пресс-служба банка.
Эксперты присудили штаб-квартире ПСБ высокую оценку в таких критериях, как "Качество здания", "Эргономичность" и "Человекоцентричность", что подтверждает высокие стандарты проектировки, внешней и внутренней отделки помещений, а также дизайнерских решений.
Директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
ПСБ: Нужно развивать механизм спин-оффа для финансирования инноваций
10 декабря, 19:24
Новый головной офис ПСБ, расположенный в историческом центре Москвы на улице Балчуг, дом 7, открылся в 2024 году. Сейчас здесь работают 1,8 тысячи сотрудников. В здании также находится флагманский офис Private Banking (Частное банковское обслуживание), а в ближайшее время планируется открытие клиентского офиса для обслуживания физических лиц и компаний оборонно-промышленного комплекса.
Пространство офиса светлое и функциональное. При отделке использовались современные и экологичные материалы, минимизирующие негативное влияние на окружающую среду. В офисе есть все необходимое для комфортного рабочего процесса: индивидуальное освещение, просторные переговорные комнаты, звукоизоляционные кабины, а также зоны отдыха и кофе-пойнты. В центральном атриуме здания расположен зимний сад, для удобства сотрудников работает кафетерий и корпоративная столовая от известного ресторатора.
Важную роль в высокой оценке головного офиса сыграл и экологический фактор: в 2024 году была проведена экологическая сертификация, по итогам которой комплекс заслужил статус "зеленого" и получил сертификат EcoPro (ЭкоПро).
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
"Эксперт РА" повысил кредитный рейтинг ПСБ до максимального уровня
5 декабря, 19:03
"На этапе планирования проекта офиса основными приоритетами являлись создание комфортабельной рабочей среды, последние тенденции оформления, лаконичный дизайн и соответствие всем лучшим ESG-практикам*. В настоящее время офис призван быть не только местом для работы, но и мультиформатным пространством, позволяющим сотрудникам развиваться, проявлять себя творчески, способствовать реализации креативных идей, активнее вовлекаться в корпоративные процессы", – отметила директор административно-организационного департамента ПСБ Светлана Куприянова.
*Практики устойчивого развития
Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, erid: F7NfYUJCUneP5VCbs3cm
 
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