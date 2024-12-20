https://ria.ru/20241220/promkooperatsiya-1990504456.html
Промкооперация. Как Союзное государство развивает совместные проекты
Промкооперация. Как Союзное государство развивает совместные проекты - РИА Новости, 20.12.2024
Промкооперация. Как Союзное государство развивает совместные проекты
В декабре отмечается 25-летний юбилей с момента подписания Договора о создании Союзного государства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Документ РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T19:06:00+03:00
2024-12-20T19:06:00+03:00
2024-12-20T19:06:00+03:00
снг
вячеслав володин
россия
белоруссия
минск
трансмашхолдинг
метровагонмаш
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В декабре отмечается 25-летний юбилей с момента подписания Договора о создании Союзного государства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Документ обозначил направление стратегического сотрудничества двух братских народов на основе исторической, духовной и культурной общности.Союзный ростЗа четверть века России и Белоруссии удалось достичь высокого уровня экономической интеграции. Как напомнил накануне юбилея председатель Государственной Думы Российской Федерации, председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин, Республика Беларусь является первым партнером РФ по объему торговли среди стран СНГ. Товарооборот в Союзном государстве растет каждый год – в 2023 году достигнут рекордный показатель в 46,5 миллиарда долларов, а за девять месяцев этого года он вырос еще на 8,4%.Одним из приоритетных направлений развития двух стран остается расширение промышленного сотрудничества. В частности, Россия традиционно выступает поставщиком техники для белорусских железных дорог, минского метрополитена и промышленных предприятий. По данным Трансмашхолдинга, ключевого партнера в этом секторе, в Белоруссию в период с 2006 по 2023 годы была поставлена продукция на сумму 21 миллиард рублей.Не отстает и метровагоностроение. Завод "Метровагонмаш", который входит в состав ТМХ, сотрудничает с Минским метрополитеном с момента его открытия в 1984 году. Сейчас в метро белорусской столицы эксплуатируются 346 вагонов, произведенных на предприятиях холдинга.Инновационные поезда для МинскаВ марте 2023 года МВМ и Минский метрополитен заключили контракт на поставку до конца 2024 года 28 современных вагонов, которые будут эксплуатироваться в составе семи поездов. Первый состав "Минск-2024" отправился в Белоруссию в июле этого года. А уже в октябре он начал курсировать в метро.Как отметили в ТМХ, состав спроектирован специально для Зеленолужской линии метрополитена Минска, где применяются платформенные двери. Для точного совмещения дверных проходов поезда и станции промежуточные вагоны укорочены на 140 миллиметров, а головные – на 70 миллиметров, они также оснащены синхронизационным оборудованием.В конструкции вагона предусмотрены широкие двери и сквозные переходы для комфортных поездок при высоком пассажиропотоке. Для оформления экстерьера использовали фирменные для Минского метрополитена синий и белый оттенки. Салон оснащен системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха и адаптивного освещения. У пассажиров есть возможность зарядить гаджеты с помощью USB-разъемов. В головных вагонах предусмотрены специальные места для маломобильных пассажиров.Проект развивает сотрудничество российских и белорусских предприятий, несмотря на локализацию производства в РФ. Для комплектации вагонов используются компоненты белорусского производства. Это гасители колебаний, элементы освещения салона и кабины, стеклоочистители и бортовая система безопасности движения АРС-АЛС.Российское метровагоностроение является одним из лидирующих и наиболее передовых в мире. Как отмечают в холдинге, привлечение белорусских партнеров способствует укреплению технологического суверенитета и экономическому развитию Союзного государства.
https://ria.ru/20241206/sg-1987774989.html
https://ria.ru/20241206/sg-1987740775.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, вячеслав володин, россия, белоруссия, минск, трансмашхолдинг, метровагонмаш
СНГ, Вячеслав Володин, Россия, Белоруссия, Минск, Трансмашхолдинг, Метровагонмаш
Промкооперация. Как Союзное государство развивает совместные проекты
Россия выступает поставщиком техники для белорусских железных дорог и метро
В декабре отмечается 25-летний юбилей с момента подписания Договора о создании Союзного государства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Документ обозначил направление стратегического сотрудничества двух братских народов на основе исторической, духовной и культурной общности.
За четверть века России
и Белоруссии
удалось достичь высокого уровня экономической интеграции. Как напомнил накануне юбилея председатель Государственной Думы Российской Федерации, председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин
, Республика Беларусь является первым партнером РФ по объему торговли среди стран СНГ
. Товарооборот в Союзном государстве растет каждый год – в 2023 году достигнут рекордный показатель в 46,5 миллиарда долларов, а за девять месяцев этого года он вырос еще на 8,4%.
Одним из приоритетных направлений развития двух стран остается расширение промышленного сотрудничества. В частности, Россия традиционно выступает поставщиком техники для белорусских железных дорог, минского метрополитена и промышленных предприятий. По данным Трансмашхолдинга
, ключевого партнера в этом секторе, в Белоруссию в период с 2006 по 2023 годы была поставлена продукция на сумму 21 миллиард рублей.
Не отстает и метровагоностроение. Завод "Метровагонмаш
", который входит в состав ТМХ, сотрудничает с Минским метрополитеном с момента его открытия в 1984 году. Сейчас в метро белорусской столицы эксплуатируются 346 вагонов, произведенных на предприятиях холдинга.
Инновационные поезда для Минска
В марте 2023 года МВМ и Минский метрополитен заключили контракт на поставку до конца 2024 года 28 современных вагонов, которые будут эксплуатироваться в составе семи поездов. Первый состав "Минск-2024" отправился в Белоруссию в июле этого года. А уже в октябре он начал курсировать в метро.
Как отметили в ТМХ, состав спроектирован специально для Зеленолужской линии метрополитена Минска, где применяются платформенные двери. Для точного совмещения дверных проходов поезда и станции промежуточные вагоны укорочены на 140 миллиметров, а головные – на 70 миллиметров, они также оснащены синхронизационным оборудованием.
В конструкции вагона предусмотрены широкие двери и сквозные переходы для комфортных поездок при высоком пассажиропотоке. Для оформления экстерьера использовали фирменные для Минского метрополитена синий и белый оттенки. Салон оснащен системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха и адаптивного освещения. У пассажиров есть возможность зарядить гаджеты с помощью USB-разъемов. В головных вагонах предусмотрены специальные места для маломобильных пассажиров.
Проект развивает сотрудничество российских и белорусских предприятий, несмотря на локализацию производства в РФ. Для комплектации вагонов используются компоненты белорусского производства. Это гасители колебаний, элементы освещения салона и кабины, стеклоочистители и бортовая система безопасности движения АРС-АЛС.
Российское метровагоностроение является одним из лидирующих и наиболее передовых в мире. Как отмечают в холдинге, привлечение белорусских партнеров способствует укреплению технологического суверенитета и экономическому развитию Союзного государства.