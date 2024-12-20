https://ria.ru/20241220/promkooperatsiya-1990504456.html

Промкооперация. Как Союзное государство развивает совместные проекты

Промкооперация. Как Союзное государство развивает совместные проекты - РИА Новости, 20.12.2024

Промкооперация. Как Союзное государство развивает совместные проекты

В декабре отмечается 25-летний юбилей с момента подписания Договора о создании Союзного государства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Документ РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T19:06:00+03:00

2024-12-20T19:06:00+03:00

2024-12-20T19:06:00+03:00

снг

вячеслав володин

россия

белоруссия

минск

трансмашхолдинг

метровагонмаш

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В декабре отмечается 25-летний юбилей с момента подписания Договора о создании Союзного государства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Документ обозначил направление стратегического сотрудничества двух братских народов на основе исторической, духовной и культурной общности.Союзный ростЗа четверть века России и Белоруссии удалось достичь высокого уровня экономической интеграции. Как напомнил накануне юбилея председатель Государственной Думы Российской Федерации, председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин, Республика Беларусь является первым партнером РФ по объему торговли среди стран СНГ. Товарооборот в Союзном государстве растет каждый год – в 2023 году достигнут рекордный показатель в 46,5 миллиарда долларов, а за девять месяцев этого года он вырос еще на 8,4%.Одним из приоритетных направлений развития двух стран остается расширение промышленного сотрудничества. В частности, Россия традиционно выступает поставщиком техники для белорусских железных дорог, минского метрополитена и промышленных предприятий. По данным Трансмашхолдинга, ключевого партнера в этом секторе, в Белоруссию в период с 2006 по 2023 годы была поставлена продукция на сумму 21 миллиард рублей.Не отстает и метровагоностроение. Завод "Метровагонмаш", который входит в состав ТМХ, сотрудничает с Минским метрополитеном с момента его открытия в 1984 году. Сейчас в метро белорусской столицы эксплуатируются 346 вагонов, произведенных на предприятиях холдинга.Инновационные поезда для МинскаВ марте 2023 года МВМ и Минский метрополитен заключили контракт на поставку до конца 2024 года 28 современных вагонов, которые будут эксплуатироваться в составе семи поездов. Первый состав "Минск-2024" отправился в Белоруссию в июле этого года. А уже в октябре он начал курсировать в метро.Как отметили в ТМХ, состав спроектирован специально для Зеленолужской линии метрополитена Минска, где применяются платформенные двери. Для точного совмещения дверных проходов поезда и станции промежуточные вагоны укорочены на 140 миллиметров, а головные – на 70 миллиметров, они также оснащены синхронизационным оборудованием.В конструкции вагона предусмотрены широкие двери и сквозные переходы для комфортных поездок при высоком пассажиропотоке. Для оформления экстерьера использовали фирменные для Минского метрополитена синий и белый оттенки. Салон оснащен системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха и адаптивного освещения. У пассажиров есть возможность зарядить гаджеты с помощью USB-разъемов. В головных вагонах предусмотрены специальные места для маломобильных пассажиров.Проект развивает сотрудничество российских и белорусских предприятий, несмотря на локализацию производства в РФ. Для комплектации вагонов используются компоненты белорусского производства. Это гасители колебаний, элементы освещения салона и кабины, стеклоочистители и бортовая система безопасности движения АРС-АЛС.Российское метровагоностроение является одним из лидирующих и наиболее передовых в мире. Как отмечают в холдинге, привлечение белорусских партнеров способствует укреплению технологического суверенитета и экономическому развитию Союзного государства.

https://ria.ru/20241206/sg-1987774989.html

https://ria.ru/20241206/sg-1987740775.html

россия

белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

снг, вячеслав володин, россия, белоруссия, минск, трансмашхолдинг, метровагонмаш