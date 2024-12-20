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На развитие ЖКХ в регионах дополнительно направят 440 миллионов рублей
На развитие ЖКХ в регионах дополнительно направят 440 миллионов рублей - РИА Новости, 20.12.2024
На развитие ЖКХ в регионах дополнительно направят 440 миллионов рублей
Правительство направит дополнительные деньги на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в трех кавказских республиках, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T09:07:00+03:00
2024-12-20T09:07:00+03:00
2024-12-20T10:13:00+03:00
жкх
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Правительство направит дополнительные деньги на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в трех кавказских республиках, сообщили в пресс-службе кабмина. "Более 440 миллионов рублей будет дополнительно направлено на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, которые стали пилотными регионами в этом проекте", — уточнили в правительстве. Средства выделят из резервного фонда, они пойдут на софинансирование региональных расходов. В том числе на консолидацию имущества на базе единых операторов и привлечение в отрасль квалифицированных специалистов.В мае 2023 года премьер Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Минфину обеспечить выполнение пилотных программ модернизации энергетики и ЖКХ в Северо-Кавказском федеральном округе.
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жкх, россия, общество
На развитие ЖКХ в регионах дополнительно направят 440 миллионов рублей
На развитие предприятий энергетики и ЖКХ в регионах направят более 440 млн руб
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Правительство направит дополнительные деньги на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в трех кавказских республиках, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Более 440 миллионов рублей будет дополнительно направлено на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, которые стали пилотными регионами в этом проекте", — уточнили в правительстве.
Средства выделят из резервного фонда, они пойдут на софинансирование региональных расходов. В том числе на консолидацию имущества на базе единых операторов и привлечение в отрасль квалифицированных специалистов.
В мае 2023 года премьер Михаил Мишустин
поручил Минэкономразвития и Минфину обеспечить выполнение пилотных программ модернизации энергетики и ЖКХ в Северо-Кавказском федеральном округе
.