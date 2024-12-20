https://ria.ru/20241220/pravitelstvo-1990314143.html

На развитие ЖКХ в регионах дополнительно направят 440 миллионов рублей

На развитие ЖКХ в регионах дополнительно направят 440 миллионов рублей - РИА Новости, 20.12.2024

На развитие ЖКХ в регионах дополнительно направят 440 миллионов рублей

Правительство направит дополнительные деньги на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в трех кавказских республиках, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T09:07:00+03:00

2024-12-20T09:07:00+03:00

2024-12-20T10:13:00+03:00

жкх

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Правительство направит дополнительные деньги на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в трех кавказских республиках, сообщили в пресс-службе кабмина. "Более 440 миллионов рублей будет дополнительно направлено на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, которые стали пилотными регионами в этом проекте", — уточнили в правительстве. Средства выделят из резервного фонда, они пойдут на софинансирование региональных расходов. В том числе на консолидацию имущества на базе единых операторов и привлечение в отрасль квалифицированных специалистов.В мае 2023 года премьер Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Минфину обеспечить выполнение пилотных программ модернизации энергетики и ЖКХ в Северо-Кавказском федеральном округе.

https://ria.ru/20241219/putin-1990190083.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, россия, общество