https://ria.ru/20241220/pozhar-1990368157.html

В Якутске начали проверку после пожара в изоляторе

В Якутске начали проверку после пожара в изоляторе - РИА Новости, 20.12.2024

В Якутске начали проверку после пожара в изоляторе

Следственные органы работают в помещениях изолятора Якутска, где произошел пожар, устанавливают причины случившегося, сообщил глава города Евгений Григорьев в... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T12:23:00+03:00

2024-12-20T12:23:00+03:00

2024-12-20T12:23:00+03:00

происшествия

евгений григорьев

россия

якутск

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ЯКУТСК, 20 дек - РИА Новости. Следственные органы работают в помещениях изолятора Якутска, где произошел пожар, устанавливают причины случившегося, сообщил глава города Евгений Григорьев в своем Telegram-канале. Григорьев рассказал, что утром выезжал на место трагедии. "В помещениях работают дознаватели, следственные органы, ведется работа по установлению причин возгорания и всех обстоятельств ЧП, приведшего к гибели пяти человек. Соболезную родственникам погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим при пожаре", - отметил градоначальник. Ранее оперштаб региона сообщил со ссылкой на военкомат республики, что в Якутске при пожаре в изоляторе, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части, погибли пять человек, еще семеро пострадали. После пожара изолятор отключили от теплоснабжения. По данным источника РИА Новости, причиной гибели людей могло стать воздействие высокой концентрации угарного газа. В экстренных службах агентству сказали, что пожар, по предварительной версии, устроили сами задержанные, планируя побег.

https://ria.ru/20241220/jakutija-1990353873.html

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россия

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происшествия, евгений григорьев, россия, якутск