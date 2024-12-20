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В Киевской области загорелись склады после взрывов

В Киевской области загорелись склады после взрывов - РИА Новости, 20.12.2024

В Киевской области загорелись склады после взрывов

Пожар возник в пятницу после взрывов на складах в Бориспольском районе Киевской области, для ликвидации возгорания привлечены пожарные из аэропорта "Борисполь"... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T09:15:00+03:00

2024-12-20T09:15:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пожар возник в пятницу после взрывов на складах в Бориспольском районе Киевской области, для ликвидации возгорания привлечены пожарные из аэропорта "Борисполь" и пожарный поезд, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале. "На территории Бориспольского района (Киевской области - ред.) произошло возгорание складского помещения площадью 15 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что к ликвидации пожара привлечена специализированная техника из Киева, аэропорта "Борисполь", пожарный поезд Юго-Западной железной дороги, а также автомобили для подвоза воды от местных органов власти. Ночью в ряде регионов Украины, в том числе в Киевской области, была объявлена воздушная тревога.

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Пожар в Бориспольском районе Киевской области Несколько серий мощных взрывов прогремело утром в пятницу в Киеве на фоне воздушной тревоги, пишут местные СМИ. Украинская госслужба по ЧС сообщает, что в Бориспольском районе горят склады (на видео). Также появлялась информация о взрывах в Переяславе Киевской области. 2024-12-20T09:15 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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