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В Киевской области загорелись склады после взрывов - РИА Новости, 20.12.2024
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09:15 20.12.2024 (обновлено: 09:37 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/pozhar-1990314922.html
В Киевской области загорелись склады после взрывов
В Киевской области загорелись склады после взрывов - РИА Новости, 20.12.2024
В Киевской области загорелись склады после взрывов
Пожар возник в пятницу после взрывов на складах в Бориспольском районе Киевской области, для ликвидации возгорания привлечены пожарные из аэропорта "Борисполь"... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T09:15:00+03:00
2024-12-20T09:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пожар возник в пятницу после взрывов на складах в Бориспольском районе Киевской области, для ликвидации возгорания привлечены пожарные из аэропорта "Борисполь" и пожарный поезд, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале. "На территории Бориспольского района (Киевской области - ред.) произошло возгорание складского помещения площадью 15 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что к ликвидации пожара привлечена специализированная техника из Киева, аэропорта "Борисполь", пожарный поезд Юго-Западной железной дороги, а также автомобили для подвоза воды от местных органов власти. Ночью в ряде регионов Украины, в том числе в Киевской области, была объявлена воздушная тревога.
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Пожар в Бориспольском районе Киевской области
Несколько серий мощных взрывов прогремело утром в пятницу в Киеве на фоне воздушной тревоги, пишут местные СМИ. Украинская госслужба по ЧС сообщает, что в Бориспольском районе горят склады (на видео). Также появлялась информация о взрывах в Переяславе Киевской области.
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в мире, киевская область, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Украина, Киев
В Киевской области загорелись склады после взрывов

В Бориспольском районе Киевской области загорелись склады после взрывов

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пожар возник в пятницу после взрывов на складах в Бориспольском районе Киевской области, для ликвидации возгорания привлечены пожарные из аэропорта "Борисполь" и пожарный поезд, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале.
"На территории Бориспольского района (Киевской области - ред.) произошло возгорание складского помещения площадью 15 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к ликвидации пожара привлечена специализированная техника из Киева, аэропорта "Борисполь", пожарный поезд Юго-Западной железной дороги, а также автомобили для подвоза воды от местных органов власти.
Ночью в ряде регионов Украины, в том числе в Киевской области, была объявлена воздушная тревога.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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