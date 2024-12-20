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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность канадского центра - РИА Новости, 20.12.2024
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18:34 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/polk-1990506370.html
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность канадского центра
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность канадского центра - РИА Новости, 20.12.2024
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность канадского центра
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России канадской НПО Canadian Center for Development of Democracy in Russia, сообщает надзорное РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T18:34:00+03:00
2024-12-20T18:34:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России канадской НПО Canadian Center for Development of Democracy in Russia, сообщает надзорное ведомство. "Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Canadian Center for Development of Democracy in Russia (Канада)", - говорится в сообщении. Уточняется, что центр основан в 2015 году в Монреале, он тесно взаимодействует с экстремистскими и нежелательными организациями. Его участники лоббируют поправки в канадское законодательство об ужесточении антироссийских санкций, прилагают активные усилия по срыву проведения на территории Канады маршей "Бессмертного полка", в социальных сетях распространяют призывы к протестным выступлениям в российских городах, призывают правительство Канады поставлять оборонительное оружие на Украину.
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в мире, россия, канада, монреаль, генеральная прокуратура рф
В мире, Россия, Канада, Монреаль, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность канадского центра

Пытавшаяся сорвать акцию Бессмертного полка канадская НПО признана нежелательной

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России канадской НПО Canadian Center for Development of Democracy in Russia, сообщает надзорное ведомство.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Canadian Center for Development of Democracy in Russia (Канада)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что центр основан в 2015 году в Монреале, он тесно взаимодействует с экстремистскими и нежелательными организациями. Его участники лоббируют поправки в канадское законодательство об ужесточении антироссийских санкций, прилагают активные усилия по срыву проведения на территории Канады маршей "Бессмертного полка", в социальных сетях распространяют призывы к протестным выступлениям в российских городах, призывают правительство Канады поставлять оборонительное оружие на Украину.
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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