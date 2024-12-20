https://ria.ru/20241220/podderzhka-1990513519.html

Новгородский губернатор рассказал о мерах по поддержке семей

Новгородский губернатор рассказал о мерах по поддержке семей - РИА Новости, 20.12.2024

Новгородский губернатор рассказал о мерах по поддержке семей

Необходимо подготовить к середине 2025 года дополнительные мероприятия по поддержке семей, выслушав пожелания самих семей, сообщил президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T18:57:00+03:00

2024-12-20T18:57:00+03:00

2024-12-20T18:57:00+03:00

россия

новгородская область

андрей никитин (политик)

владимир путин

год семьи

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Необходимо подготовить к середине 2025 года дополнительные мероприятия по поддержке семей, выслушав пожелания самих семей, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор глава комиссии Госсовета по направлению "Семья", губернатор Новгородской области Андрей Никитин. В пятницу под председательством президента проходит заседание Государственного совета, посвященное вопросам поддержки семей в Российской Федерации. Никитин доложил об итогах Года семьи и работы своей комиссии. По его словам, снижение рождаемости – общемировой тренд. Россия в отличие от других стран добьется ее повышения за счет того, что интересы семьи станут ориентиром каждого нацпроекта. Именно такое поручение раннее давал президент РФ. Как рассказал Никитин, в большей части новых нацпроектов интересы семей теперь учитываются. Это, например, "Семья", "Кадры", "Продолжительная и активная жизнь", "Инфраструктура для жизни", "Туризм и гостеприимство", "Экологическое благополучие", "Эффективная транспортная система", "Молодежь и дети", "Экономика данных и цифровая трансформация государства", "Эффективная и конкурентная экономика". "Думаю, что мы можем сделать больше. И предлагаю сейчас реализовать те шаги, о которых договорились, то, что уже заложено в национальные проекты. Но наверняка наши семьи предложат еще какие-то идеи. И на их основе мы предусмотрим дополнительные мероприятия в рамках семейноцентричности в национальных проектах. Предлагаю это сделать в середине следующего года совместно с правительством и федеральными органами. И здесь прошу вас, Владимир Владимирович, дать соответствующее поручение вернуться к этому вопросу, потом еще докрутить эти национальные проекты с точки зрения семейноцентричности", - предложил Никитин.

https://ria.ru/20241220/nikitin-1990489996.html

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новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, новгородская область, андрей никитин (политик), владимир путин, год семьи