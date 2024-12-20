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Новгородский губернатор рассказал о мерах по поддержке семей - РИА Новости, 20.12.2024
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18:57 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/podderzhka-1990513519.html
Новгородский губернатор рассказал о мерах по поддержке семей
Новгородский губернатор рассказал о мерах по поддержке семей - РИА Новости, 20.12.2024
Новгородский губернатор рассказал о мерах по поддержке семей
Необходимо подготовить к середине 2025 года дополнительные мероприятия по поддержке семей, выслушав пожелания самих семей, сообщил президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T18:57:00+03:00
2024-12-20T18:57:00+03:00
россия
новгородская область
андрей никитин (политик)
владимир путин
год семьи
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Необходимо подготовить к середине 2025 года дополнительные мероприятия по поддержке семей, выслушав пожелания самих семей, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор глава комиссии Госсовета по направлению "Семья", губернатор Новгородской области Андрей Никитин. В пятницу под председательством президента проходит заседание Государственного совета, посвященное вопросам поддержки семей в Российской Федерации. Никитин доложил об итогах Года семьи и работы своей комиссии. По его словам, снижение рождаемости – общемировой тренд. Россия в отличие от других стран добьется ее повышения за счет того, что интересы семьи станут ориентиром каждого нацпроекта. Именно такое поручение раннее давал президент РФ. Как рассказал Никитин, в большей части новых нацпроектов интересы семей теперь учитываются. Это, например, "Семья", "Кадры", "Продолжительная и активная жизнь", "Инфраструктура для жизни", "Туризм и гостеприимство", "Экологическое благополучие", "Эффективная транспортная система", "Молодежь и дети", "Экономика данных и цифровая трансформация государства", "Эффективная и конкурентная экономика". "Думаю, что мы можем сделать больше. И предлагаю сейчас реализовать те шаги, о которых договорились, то, что уже заложено в национальные проекты. Но наверняка наши семьи предложат еще какие-то идеи. И на их основе мы предусмотрим дополнительные мероприятия в рамках семейноцентричности в национальных проектах. Предлагаю это сделать в середине следующего года совместно с правительством и федеральными органами. И здесь прошу вас, Владимир Владимирович, дать соответствующее поручение вернуться к этому вопросу, потом еще докрутить эти национальные проекты с точки зрения семейноцентричности", - предложил Никитин.
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россия, новгородская область, андрей никитин (политик), владимир путин, год семьи
Россия, Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин, Год семьи
Новгородский губернатор рассказал о мерах по поддержке семей

Новгородский губернатор Никитин рассказал о допмероприятиях по поддержке семей

© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Необходимо подготовить к середине 2025 года дополнительные мероприятия по поддержке семей, выслушав пожелания самих семей, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор глава комиссии Госсовета по направлению "Семья", губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
В пятницу под председательством президента проходит заседание Государственного совета, посвященное вопросам поддержки семей в Российской Федерации. Никитин доложил об итогах Года семьи и работы своей комиссии. По его словам, снижение рождаемости – общемировой тренд. Россия в отличие от других стран добьется ее повышения за счет того, что интересы семьи станут ориентиром каждого нацпроекта. Именно такое поручение раннее давал президент РФ. Как рассказал Никитин, в большей части новых нацпроектов интересы семей теперь учитываются. Это, например, "Семья", "Кадры", "Продолжительная и активная жизнь", "Инфраструктура для жизни", "Туризм и гостеприимство", "Экологическое благополучие", "Эффективная транспортная система", "Молодежь и дети", "Экономика данных и цифровая трансформация государства", "Эффективная и конкурентная экономика".
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"Думаю, что мы можем сделать больше. И предлагаю сейчас реализовать те шаги, о которых договорились, то, что уже заложено в национальные проекты. Но наверняка наши семьи предложат еще какие-то идеи. И на их основе мы предусмотрим дополнительные мероприятия в рамках семейноцентричности в национальных проектах. Предлагаю это сделать в середине следующего года совместно с правительством и федеральными органами. И здесь прошу вас, Владимир Владимирович, дать соответствующее поручение вернуться к этому вопросу, потом еще докрутить эти национальные проекты с точки зрения семейноцентричности", - предложил Никитин.
 
РоссияНовгородская областьАндрей Никитин (политик)Владимир ПутинГод семьи
 
 
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