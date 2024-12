https://ria.ru/20241220/pesnya-1990411665.html

Рождественская песня, высмеивающая премьера Британии, возглавила чарт

Рождественская песня, высмеивающая премьера Британии, возглавила чарт

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пародирующая песня "Замерзая этим Рождеством", в которой высмеивается премьер-министр Великобритании Кир Стармер, возглавила недельный британский хит-парад по числу скачиваний, следует из опубликованного на сайте организации Official Charts Company чарта. Трек сочинил маркетолог и писатель Крис Миддлтон под творческим псевдонимом Sir Starmer and the Granny Harmers (Сэр Стармер и вредители для бабушек). Текст песни, наложенной на хит 1970-х Lonely This Christma" группы Mud, высмеивает решение правящего правительства лейбористов отменить пособия на оплату отопления зимой почти для 10 миллионов пенсионеров. "Этим Рождеством будет очень холодно без отопления дома. Этим Рождеством будет очень холодно, пока Киру Стармеру тепло", - поется в песне. В отдельной строке автор композиции обратил внимание, что пока пенсионерам грозит холодное Рождество, "наши деньги уходят за границу". Министра финансов страны Рэйчел Ривз при этом называют "мошенницей". "Я помню, как думал, что на следующее Рождество все будет не так плохо для нас. Но, милая, в этом году все стало лишь хуже. Нам действительно нужно тепло, но двуличному Киру все равно", - говорится в тексте песни. Ранее власти Британии объявили о намерении отменить пособия на оплату отопления зимой почти для 10 миллионов пенсионеров. Это решение вызвало широкую критику со стороны общественности, в том числе в рядах самих правящих лейбористов. Так, на ежегодном съезде правящей Лейбористской партии в Ливерпуле в сентябре ее члены проголосовали против идеи правительства Стармера, хотя результаты голосования и не имеют формальной силы. Тем не менее, 10 сентября британские депутаты поддержали голосованием в парламенте спорные планы правительства лишить миллионы пенсионеров пособий из-за 22-миллиардной дыры в бюджете, которую, как утверждают лейбористы, оставило после себя предыдущее правительство консерваторов. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

в мире, великобритания, ливерпуль, кир стармер