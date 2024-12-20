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Патрушев призвал увеличить утилизацию отходов в Красноярском крае - РИА Новости, 20.12.2024
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19:16 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/patrushev-1990518950.html
Патрушев призвал увеличить утилизацию отходов в Красноярском крае
Патрушев призвал увеличить утилизацию отходов в Красноярском крае - РИА Новости, 20.12.2024
Патрушев призвал увеличить утилизацию отходов в Красноярском крае
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на встрече с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым обратил внимание на необходимость увеличения уровня утилизации... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T19:16:00+03:00
2024-12-20T19:16:00+03:00
жкх
красноярский край
россия
дмитрий патрушев
михаил котюков
общество
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на встрече с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым обратил внимание на необходимость увеличения уровня утилизации отходов в регионе, сообщается на сайте кабмина. "На встрече Заместителя Председателя Правительства Дмитрия Патрушева с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым обсуждались вопросы формирования на территории региона экономики замкнутого цикла, в частности, в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Дмитрий Патрушев обратил внимание на необходимость увеличения объемов утилизации отходов в регионе", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны обсудили создание полноценной инфраструктуры по обработке твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края и рассмотрели возможность включения региональных мероприятий в национальный проект "Экологическое благополучие".
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жкх, красноярский край, россия, дмитрий патрушев, михаил котюков, общество
ЖКХ, Красноярский край, Россия, Дмитрий Патрушев, Михаил Котюков, Общество
Патрушев призвал увеличить утилизацию отходов в Красноярском крае

Патрушев призвал увеличить объемы утилизации отходов в Красноярском крае

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкДмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Дмитрий Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на встрече с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым обратил внимание на необходимость увеличения уровня утилизации отходов в регионе, сообщается на сайте кабмина.
"На встрече Заместителя Председателя Правительства Дмитрия Патрушева с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым обсуждались вопросы формирования на территории региона экономики замкнутого цикла, в частности, в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Дмитрий Патрушев обратил внимание на необходимость увеличения объемов утилизации отходов в регионе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны обсудили создание полноценной инфраструктуры по обработке твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края и рассмотрели возможность включения региональных мероприятий в национальный проект "Экологическое благополучие".
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