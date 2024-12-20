https://ria.ru/20241220/patrushev-1990518950.html
Патрушев призвал увеличить утилизацию отходов в Красноярском крае
Патрушев призвал увеличить утилизацию отходов в Красноярском крае - РИА Новости, 20.12.2024
Патрушев призвал увеличить утилизацию отходов в Красноярском крае
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на встрече с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым обратил внимание на необходимость увеличения уровня утилизации... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T19:16:00+03:00
2024-12-20T19:16:00+03:00
2024-12-20T19:16:00+03:00
жкх
красноярский край
россия
дмитрий патрушев
михаил котюков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981238708_0:36:2908:1673_1920x0_80_0_0_834a5e1813281c08064552d1bbd80d9b.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на встрече с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым обратил внимание на необходимость увеличения уровня утилизации отходов в регионе, сообщается на сайте кабмина. "На встрече Заместителя Председателя Правительства Дмитрия Патрушева с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым обсуждались вопросы формирования на территории региона экономики замкнутого цикла, в частности, в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Дмитрий Патрушев обратил внимание на необходимость увеличения объемов утилизации отходов в регионе", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны обсудили создание полноценной инфраструктуры по обработке твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края и рассмотрели возможность включения региональных мероприятий в национальный проект "Экологическое благополучие".
https://ria.ru/20240829/otkhody-1969328702.html
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981238708_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_f1a97847431ec6249d162f8b4b6191e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, красноярский край, россия, дмитрий патрушев, михаил котюков, общество
ЖКХ, Красноярский край, Россия, Дмитрий Патрушев, Михаил Котюков, Общество
Патрушев призвал увеличить утилизацию отходов в Красноярском крае
Патрушев призвал увеличить объемы утилизации отходов в Красноярском крае