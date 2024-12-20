На модернизацию здравоохранения в регионах направят миллиард рублей
На модернизацию здравоохранения в регионах направят более миллиарда рублей
Дом правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Правительство России направит более 1 миллиарда рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения в четырех регионах страны, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Кабардино-Балкария, Карелия, Луганская Народная Республика и Херсонская область получат дополнительное финансирование на развитие первичного звена здравоохранения в сельской местности, посёлках городского типа и малых городах. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 1 миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - указано в сообщении пресс-службы.
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Согласно документу, Карелия получит более 600 миллионов рублей. Эти средства позволят продолжить строительство взрослой поликлиники на окраине Петрозаводска – Кукковке. Там появится филиал городской поликлиники №4, который будет обслуживать жителей новых кварталов, уточнили в кабмине.
"Кроме того, благодаря федеральным средствам в Кабардино-Балкарии до конца 2024 года будет завершён капитальный ремонт десяти медицинских объектов. Всего на эти цели будет направлено более 220 миллионов рублей. Также за счёт федеральных средств будут отремонтированы медицинские учреждения в Луганской Народной Республике и Херсонской области", - отмечено в сообщении пресс-службы.
Как напомнили в правительстве, в целом на развитие первичного звена здравоохранения в федеральном бюджете на следующий год предусмотрено более 120 миллиардов рублей. Субсидию могут получить территории, где действует региональная программа модернизации здравоохранения.
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