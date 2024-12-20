https://ria.ru/20241220/ozon-1990325721.html

Опрос: комфортные условия в командировке влияют на продуктивность россиян

Опрос: комфортные условия в командировке влияют на продуктивность россиян - РИА Новости, 20.12.2024

Опрос: комфортные условия в командировке влияют на продуктивность россиян

Комфортное проживание, удобство в дороге и тщательное планирование оказались ключевыми факторами, которые влияют на восприятие и продуктивность командировки,... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T11:12:00+03:00

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камчатка

кавказ

ozon

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Комфортное проживание, удобство в дороге и тщательное планирование оказались ключевыми факторами, которые влияют на восприятие и продуктивность командировки, говорится в исследовании сервиса для путешествий Ozon Travel.Согласно данным, большинство респондентов любят ездить в рабочие поездки, а каждый десятый подчеркивает необходимость командировок, так как некоторые вопросы нельзя решить без личного присутствия.Так, у каждого четвертого (25%) россиянина работа предполагает деловые поездки. Из них каждый десятый (12%) ездит в командировки один раз в год и чаще, а 3% совершают поездки ежемесячно. Что касается продолжительности, у более половины (57%) опрошенных стандартная командировка занимает от пяти до пяти дней, у 28% респондентов — от одного до двух дней. Каждый десятый (10%) отправляется в поездку минимум на неделю.Среди тех, кто ездит в командировки, абсолютное большинство (84%) респондентов относятся к ним положительно: 38% всегда с нетерпением ждут поездок, а почти половина (46%) отметила, что в целом любят их. Тем не менее, каждый седьмой (14%) россиянин воспринимает командировки как рабочую необходимость, а 2% стараются вовсе их избегать. При этом около 13% подчеркнули важность командировок, так как некоторые рабочие вопросы нельзя решить без личного присутствия. По мнению 25% респондентов, почти большинство рабочих вопросов сейчас можно решить удаленно, а 62% утверждают, что далеко не все.Среди бизнес-туристов наиболее востребованы поездки по России: 86% респондентов отметили, что их командировки ограничиваются внутренними направлениями. Каждый десятый (10%) ездит как по России, так и за рубеж. Около 4% путешествуют исключительно в другие страны.Также, участники опроса оценили важность различных факторов, связанных с рабочими поездками. Лидерами оказались комфорт проживания (гостиницы, расстояние до рабочих объектов) и тщательная подготовка и планирование встреч. Эти аспекты получили в среднем 4,4 и 4,3 балла из 5 соответственно. В топ-3 наиболее значимых факторов также вошло удобство в дороге – время в пути и трансфер (4,2 балла). Кроме того, россияне выделяют смену рабочей обстановки и возможность изучения новой культуры и достопримечательностей как важные аспекты успешной командировки.По результатам опроса, комфортные условия поездки напрямую влияют на продуктивность сотрудников. Каждый второй респондент (53%) заявил, что такие условия значительно повышают эффективность их работы, а еще 42% отметили, что в большинстве случаев согласны с этим утверждением. Лишь для 6% комфорт не оказывает значительного влияния на их продуктивность.Большинство (82%) респондентов считают, что онлайн-сервисы для бронирования помогают лучше планировать и организовывать рабочие поездки. Около 42% опрошенных среди важных инструментов для оптимизации командировок выделяют программы лояльности, а 41% – круглосуточную службу поддержки. Каждый четвертый (24%) отметил страховку, каждый десятый (14%) – чат-боты и виртуальных помощников.Среди тех, у кого нет командировок, желание в них ездить выражает каждый второй (52%) россиянин, а каждый третий (28%) стремится активно путешествовать по работе в разные города и страны. Не хотят участвовать в деловых поездках 38% респондентов.Наибольший интерес у россиян, кто хочет ездить в командировки, вызывают крупные города России (74%) и уникальные места внутри страны, например, Камчатка и Кавказ (66%). Среди зарубежных направлений лидируют Европа (44%) и Азия (36%), менее желанными для рабочих поездок оказались Африка (9%) и Австралия с Новой Зеландией (19%).Что касается продолжительности командировки мечты, большинство предпочли бы краткосрочные поездки: 34% готовы ездить на несколько дней в месяц, а 30% выберут командировки несколько дней в квартал. Более длительные поездки на 1–2 недели в месяц интересуют лишь 19% респондентов, тогда как редкие выезды раз в полгода или раз в год предпочитают 14% и 3% соответственно, отметили аналитики.

https://ria.ru/20241211/puteshestviya-1988621463.html

камчатка

кавказ

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камчатка, кавказ, ozon