https://ria.ru/20241220/ovchinskiy-1990279573.html

Овчинский: в столичном ЦАО освободили площадку под жилье в рамках реновации

Овчинский: в столичном ЦАО освободили площадку под жилье в рамках реновации - РИА Новости, 20.12.2024

Овчинский: в столичном ЦАО освободили площадку под жилье в рамках реновации

В Таганском районе столицы освобождена территория для постройки жилья в рамках программы реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T11:10:00+03:00

2024-12-20T11:10:00+03:00

2024-12-20T11:10:00+03:00

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Таганском районе столицы освобождена территория для постройки жилья в рамках программы реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский. "Для будущего жилого комплекса сейчас ведется подготовка проектной документации. Ожидается, что общая площадь квартир в новостройке составит свыше семи тысяч квадратных метров. Это позволит предоставить жилье порядка 250 москвичам. На первом этаже откроют магазины, пункты выдачи заказов, досуговые центры для детей или другие объекты социально-бытового назначения. Придомовую территорию благоустроят: проведут комплексное озеленение, оборудуют зоны для тихого и активного отдыха горожан", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Всего в Таганском районе намереваются переселить около 2,2 тысячи человек из 16 старых домов. Осенью этого года был демонтирован расселенный дом на 2-й Дубровской улице. На его месте город уже сформировал площадку для возведения нового жилья.Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она затрагивает до миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.

москва

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градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский, москва