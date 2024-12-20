Овчинский: в столичном ЦАО освободили площадку под жилье в рамках реновации
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Таганском районе столицы освобождена территория для постройки жилья в рамках программы реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.
"Для будущего жилого комплекса сейчас ведется подготовка проектной документации. Ожидается, что общая площадь квартир в новостройке составит свыше семи тысяч квадратных метров. Это позволит предоставить жилье порядка 250 москвичам. На первом этаже откроют магазины, пункты выдачи заказов, досуговые центры для детей или другие объекты социально-бытового назначения. Придомовую территорию благоустроят: проведут комплексное озеленение, оборудуют зоны для тихого и активного отдыха горожан", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Всего в Таганском районе намереваются переселить около 2,2 тысячи человек из 16 старых домов.
Осенью этого года был демонтирован расселенный дом на 2-й Дубровской улице. На его месте город уже сформировал площадку для возведения нового жилья.
Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она затрагивает до миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
"Для будущего жилого комплекса сейчас ведется подготовка проектной документации. Ожидается, что общая площадь квартир в новостройке составит свыше семи тысяч квадратных метров. Это позволит предоставить жилье порядка 250 москвичам. На первом этаже откроют магазины, пункты выдачи заказов, досуговые центры для детей или другие объекты социально-бытового назначения. Придомовую территорию благоустроят: проведут комплексное озеленение, оборудуют зоны для тихого и активного отдыха горожан", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Всего в Таганском районе намереваются переселить около 2,2 тысячи человек из 16 старых домов.
Осенью этого года был демонтирован расселенный дом на 2-й Дубровской улице. На его месте город уже сформировал площадку для возведения нового жилья.
Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она затрагивает до миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.