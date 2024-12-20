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Осужденным в российских СИЗО разрешили длинные свидания - РИА Новости, 20.12.2024
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00:42 20.12.2024 (обновлено: 01:12 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/osuzhdennyj-1990286537.html
Осужденным в российских СИЗО разрешили длинные свидания
Осужденным в российских СИЗО разрешили длинные свидания - РИА Новости, 20.12.2024
Осужденным в российских СИЗО разрешили длинные свидания
Осужденным в России к лишению свободы, но оставленным в СИЗО или переведенным туда из колонии для проведения следствия или суда, с 20 декабря разрешаются... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T00:42:00+03:00
2024-12-20T01:12:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Осужденным в России к лишению свободы, но оставленным в СИЗО или переведенным туда из колонии для проведения следствия или суда, с 20 декабря разрешаются трехдневные свидания и телефонные разговоры с родственниками. "Осужденному к лишению свободы, оставленному в СИЗО ‎или переведенному в СИЗО из ИУ (исправительного учреждения – ред.) для участия в следственных действиях ‎в качестве подозреваемого (обвиняемого), а также осужденному к лишению свободы, оставленному в СИЗО или переведенному в СИЗО для участия в судебном разбирательстве в качестве обвиняемого, длительные свидания продолжительностью трое суток ‎и краткосрочные свидания с родственниками и иными лицами ‎(за исключением свиданий с защитником и нотариусом)… предоставляются при наличии письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело ‎в отношении этого осужденного", - говорится в приказе министерства юстиции РФ, которым были внесены изменения в правила внутреннего распорядка СИЗО. В июне в уголовно-исполнительное законодательство были внесены изменения, закрепляющие право осужденных к лишению свободы, оставленных в следственном изоляторе либо переведенных в СИЗО из исправительных учреждений для участия в следственных действиях или в судебном разбирательстве в качестве подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля, на свидания с родственниками, а также замену свидания телефонным разговором.
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россия, общество
Россия, Общество
Осужденным в российских СИЗО разрешили длинные свидания

Осужденным в российских СИЗО разрешили длинные свидания и звонки родным

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСледственный изолятор №3 "Кольчугино" во Владимирской области
Следственный изолятор №3 Кольчугино во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Следственный изолятор №3 "Кольчугино" во Владимирской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Осужденным в России к лишению свободы, но оставленным в СИЗО или переведенным туда из колонии для проведения следствия или суда, с 20 декабря разрешаются трехдневные свидания и телефонные разговоры с родственниками.
"Осужденному к лишению свободы, оставленному в СИЗО ‎или переведенному в СИЗО из ИУ (исправительного учреждения – ред.) для участия в следственных действиях ‎в качестве подозреваемого (обвиняемого), а также осужденному к лишению свободы, оставленному в СИЗО или переведенному в СИЗО для участия в судебном разбирательстве в качестве обвиняемого, длительные свидания продолжительностью трое суток ‎и краткосрочные свидания с родственниками и иными лицами ‎(за исключением свиданий с защитником и нотариусом)… предоставляются при наличии письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело ‎в отношении этого осужденного", - говорится в приказе министерства юстиции РФ, которым были внесены изменения в правила внутреннего распорядка СИЗО.
В июне в уголовно-исполнительное законодательство были внесены изменения, закрепляющие право осужденных к лишению свободы, оставленных в следственном изоляторе либо переведенных в СИЗО из исправительных учреждений для участия в следственных действиях или в судебном разбирательстве в качестве подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля, на свидания с родственниками, а также замену свидания телефонным разговором.
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