https://ria.ru/20241220/osuzhdennyj-1990286537.html
Осужденным в российских СИЗО разрешили длинные свидания
Осужденным в российских СИЗО разрешили длинные свидания - РИА Новости, 20.12.2024
Осужденным в российских СИЗО разрешили длинные свидания
Осужденным в России к лишению свободы, но оставленным в СИЗО или переведенным туда из колонии для проведения следствия или суда, с 20 декабря разрешаются... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T00:42:00+03:00
2024-12-20T00:42:00+03:00
2024-12-20T01:12:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Осужденным в России к лишению свободы, но оставленным в СИЗО или переведенным туда из колонии для проведения следствия или суда, с 20 декабря разрешаются трехдневные свидания и телефонные разговоры с родственниками. "Осужденному к лишению свободы, оставленному в СИЗО или переведенному в СИЗО из ИУ (исправительного учреждения – ред.) для участия в следственных действиях в качестве подозреваемого (обвиняемого), а также осужденному к лишению свободы, оставленному в СИЗО или переведенному в СИЗО для участия в судебном разбирательстве в качестве обвиняемого, длительные свидания продолжительностью трое суток и краткосрочные свидания с родственниками и иными лицами (за исключением свиданий с защитником и нотариусом)… предоставляются при наличии письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело в отношении этого осужденного", - говорится в приказе министерства юстиции РФ, которым были внесены изменения в правила внутреннего распорядка СИЗО. В июне в уголовно-исполнительное законодательство были внесены изменения, закрепляющие право осужденных к лишению свободы, оставленных в следственном изоляторе либо переведенных в СИЗО из исправительных учреждений для участия в следственных действиях или в судебном разбирательстве в качестве подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля, на свидания с родственниками, а также замену свидания телефонным разговором.
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россия, общество
Осужденным в российских СИЗО разрешили длинные свидания
Осужденным в российских СИЗО разрешили длинные свидания и звонки родным
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Осужденным в России к лишению свободы, но оставленным в СИЗО или переведенным туда из колонии для проведения следствия или суда, с 20 декабря разрешаются трехдневные свидания и телефонные разговоры с родственниками.
"Осужденному к лишению свободы, оставленному в СИЗО или переведенному в СИЗО из ИУ (исправительного учреждения – ред.) для участия в следственных действиях в качестве подозреваемого (обвиняемого), а также осужденному к лишению свободы, оставленному в СИЗО или переведенному в СИЗО для участия в судебном разбирательстве в качестве обвиняемого, длительные свидания продолжительностью трое суток и краткосрочные свидания с родственниками и иными лицами (за исключением свиданий с защитником и нотариусом)… предоставляются при наличии письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело в отношении этого осужденного", - говорится в приказе министерства юстиции РФ, которым были внесены изменения в правила внутреннего распорядка СИЗО.
В июне в уголовно-исполнительное законодательство были внесены изменения, закрепляющие право осужденных к лишению свободы, оставленных в следственном изоляторе либо переведенных в СИЗО из исправительных учреждений для участия в следственных действиях или в судебном разбирательстве в качестве подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля, на свидания с родственниками, а также замену свидания телефонным разговором.