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В США состоялась последняя казнь за 2024 год

В США состоялась последняя казнь за 2024 год - РИА Новости, 20.12.2024

В США состоялась последняя казнь за 2024 год

В Оклахоме утром в четверг состоялась последняя казнь в США за 2024 год, сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T13:19:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Оклахоме утром в четверг состоялась последняя казнь в США за 2024 год, сообщает телеканал NBC News. "В четверг утром в Оклахоме была проведена последняя казнь в США за 2024 год: казнен бывший сотрудник продуктового магазина, осужденный за убийство 10-летней девочки в 2006 году", — говорится в сообщении. По данным телеканала, 45-летний мужчина был казнен в свой день рождения путем введения смертельной инъекции. Ранее Совет по помилованию и условно-досрочному освобождению Оклахомы отклонил его прошение о помиловании. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что власти американского штата Индиана впервые за 15 лет привели в исполнение смертный приговор. Власти штата заявили, что в 2024 году смогли получить препарат пентобарбитал для проведения казни.

https://ria.ru/20241218/kazn-1989918222.html

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