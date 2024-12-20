https://ria.ru/20241220/novopustynok-1990389047.html
В Новопустынке подняли флаг России
В Новопустынке подняли флаг России - РИА Новости, 20.12.2024
В Новопустынке подняли флаг России
Военнослужащие 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" на красноармейском направлении СВО подняли флаг РФ в Новопустынке,... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:29:00+03:00
2024-12-20T13:29:00+03:00
2024-12-20T13:29:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Военнослужащие 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" на красноармейском направлении СВО подняли флаг РФ в Новопустынке, помощь в освобождении населенного пункта штурмовикам оказывали операторы дронов, сообщает Минобороны. Об освобождении Новопустынки в ДНР ведомство заявило сегодня. "В ходе наступательных действий в районе населенного пункта Новопустынка ДНР расчётами разведывательных беспилотных летательных аппаратов бригады проведена разведка по выявлению огневых позиций, а также мест скопления живой силы ВСУ, расположенных в лесополосах. Для уничтожения вскрытых позиций были задействованы расчеты артиллерии, а также расчёты ударных дронов, в том числе с системами сбросов боеприпасов. Украинские боевики предпринимали попытку переброски подкрепления для контратаки, но были остановлены огнем артиллерии и минными заграждениями. Часть техники и личного состава ВСУ уничтожена, остальные покинули поле боя, спасаясь бегством", - говорится в сообщении. Отмечается, что помощь в освобождении населенного пункта штурмовикам оказывали операторы БПЛА. Беспилотники разведывали места расположения огневых точек, техники, вооружения и боевиков ВСУ и наносили точечные удары сбросом боеприпасов. Минобороны также предоставило кадры водружения флага РФ в Новопустынке.
https://ria.ru/20241218/kurakhovo-1990015656.html
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Кадры из освобожденного населенного пункта Новопустынка в ДНР
"Работаем, братья. Слава России. Победа будет за нами"
Минобороны показало видео из Новопустынки в ДНР, над которой после освобождения поднят российский триколор.
2024-12-20T13:29
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в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Новопустынке подняли флаг России
МО: военнослужащие группировки "Центр" подняли флаг России в Новопустынке