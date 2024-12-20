https://ria.ru/20241220/natsproekt-1990312156.html
Хабаровский край участвует в реализации 14 президентских нацпроектов
Хабаровский край участвует в реализации 14 президентских нацпроектов - РИА Новости, 20.12.2024
Хабаровский край участвует в реализации 14 президентских нацпроектов
Хабаровский край активно участвует в реализации 14 президентских национальных проектов, ключевыми по узнаваемости стали нацпроекты "Демография" и... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T08:37:00+03:00
2024-12-20T08:37:00+03:00
2024-12-20T08:37:00+03:00
хабаровский край
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 20 дек - РИА Новости. Хабаровский край активно участвует в реализации 14 президентских национальных проектов, ключевыми по узнаваемости стали нацпроекты "Демография" и "Здравоохранение", сообщает региональное правительство. По данным исследования АНО "Национальные приоритеты" и IFORS, проведенного в ноябре-декабре, совокупный показатель знания национальных проектов России среди граждан страны достиг 91%. Это самый высокий показатель за три года проведения измерений. Исследование проводилось методом онлайн-опроса, в котором приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. "Хабаровский край также активно участвует в реализации 14 нацпроектов, запущенных по инициативе президента Владимира Путина. Ключевыми по узнаваемости стали нацпроекты "Демография" и "Здравоохранение", - сообщает краевое правительство на официальном сайте. По данным министерства социальной защиты края, по нацпроекту "Демография" в Хабаровском крае семьям с детьми регулярно оказывают различные меры поддержки. Так, с 2019 года 21,8 тысячи семей получили единовременную денежную выплату при рождении первого ребенка, в том числе с начала 2024 года – 2644 семьи. Порядка 20 тысяч семей получили региональный материнский (семейный) капитал, в том числе 2222 семьи в этом году. Также за все время реализации нацпроекта выполнено 7,5 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения, в том числе – более тысячи процедур в текущем году. Со следующего года стартует новый нацпроект "Семья", который станет продолжением нацпроекта "Демография". Как сообщает региональный минздрав, с 2019 года в Хабаровском крае по нацпроекту построено 17 объектов здравоохранения, капитально отремонтировано более 30 медорганизации, приобретено восемь мобильных медицинских комплексов и 59 автомобилей. Все ключевые направления деятельности будут продолжены в новом нацпроекте "Продолжительная и активная жизнь". С 2025 года запланировано участие Хабаровского края в реализации 12 новых национальных проектов, отмечает правительство региона. Благодаря этому край продолжит обновление и оснащение объектов соцсферы, расселение аварийного жилья, модернизацию коммунальных систем, благоустройство общественных территорий, ремонт дорожной сети, поддержку малого и среднего бизнеса.
https://ria.ru/20241218/habarovsk-1989854956.html
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РИА Новости
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хабаровский край
Хабаровский край, Хабаровский край
Хабаровский край участвует в реализации 14 президентских нацпроектов
Хабаровский край активно участвует в реализации 14 президентских нацпроектов
ХАБАРОВСК, 20 дек - РИА Новости. Хабаровский край активно участвует в реализации 14 президентских национальных проектов, ключевыми по узнаваемости стали нацпроекты "Демография" и "Здравоохранение", сообщает региональное правительство.
По данным исследования АНО "Национальные приоритеты" и IFORS, проведенного в ноябре-декабре, совокупный показатель знания национальных проектов России среди граждан страны достиг 91%. Это самый высокий показатель за три года проведения измерений. Исследование проводилось методом онлайн-опроса, в котором приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.
"Хабаровский край также активно участвует в реализации 14 нацпроектов, запущенных по инициативе президента Владимира Путина. Ключевыми по узнаваемости стали нацпроекты "Демография" и "Здравоохранение", - сообщает краевое правительство на официальном сайте.
По данным министерства социальной защиты края, по нацпроекту "Демография" в Хабаровском крае семьям с детьми регулярно оказывают различные меры поддержки. Так, с 2019 года 21,8 тысячи семей получили единовременную денежную выплату при рождении первого ребенка, в том числе с начала 2024 года – 2644 семьи. Порядка 20 тысяч семей получили региональный материнский (семейный) капитал, в том числе 2222 семьи в этом году. Также за все время реализации нацпроекта выполнено 7,5 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения, в том числе – более тысячи процедур в текущем году. Со следующего года стартует новый нацпроект "Семья", который станет продолжением нацпроекта "Демография".
Как сообщает региональный минздрав, с 2019 года в Хабаровском крае по нацпроекту построено 17 объектов здравоохранения, капитально отремонтировано более 30 медорганизации, приобретено восемь мобильных медицинских комплексов и 59 автомобилей. Все ключевые направления деятельности будут продолжены в новом нацпроекте "Продолжительная и активная жизнь".
С 2025 года запланировано участие Хабаровского края в реализации 12 новых национальных проектов, отмечает правительство региона. Благодаря этому край продолжит обновление и оснащение объектов соцсферы, расселение аварийного жилья, модернизацию коммунальных систем, благоустройство общественных территорий, ремонт дорожной сети, поддержку малого и среднего бизнеса.