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В Калининграде подростков заподозрили в разбое и насилии над сверстницей - РИА Новости, 20.12.2024
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13:46 20.12.2024 (обновлено: 13:53 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/nasilie-1990400473.html
В Калининграде подростков заподозрили в разбое и насилии над сверстницей
В Калининграде подростков заподозрили в разбое и насилии над сверстницей - РИА Новости, 20.12.2024
В Калининграде подростков заподозрили в разбое и насилии над сверстницей
Трое несовершеннолетних в Калининграде подозреваются в разбое и насильственных действиях сексуального характера в отношении сверстницы, возбуждено уголовное... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:46:00+03:00
2024-12-20T13:53:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 20 дек - РИА Новости. Трое несовершеннолетних в Калининграде подозреваются в разбое и насильственных действиях сексуального характера в отношении сверстницы, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУСК. По версии следствия, в ночь на 18 декабря вблизи одного из торговых центров по улице Театральной в Калининграде трое подростков избили 16-летнюю девушку, надругались над ней, а также, демонстрируя нож, открыто похитили у потерпевшей мобильный телефон. "Следственным отделом по Ленинградскому району города Калининграда СУСК России по Калининградской области в отношении 17-летнего, 16-летнего и 15-летнего подростков возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных части 2 статьи 162 УК РФ (разбой) и пункту "а" части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении. В настоящее время все трое фигурантов задержаны, допрошены, им предъявлено обвинение. Следствием в суд направлены ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Потерпевшая госпитализирована в лечебное учреждение, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. По уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Кроме того, проводится комплекс следственных действий, направленных на выявление возможных эпизодов преступной деятельности фигурантов. Оперативное сопровождение следствия осуществляется УМВД России по Калининградской области.
https://ria.ru/20241214/podrostki-1989121335.html
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происшествия, россия, калининград, калининградская область
Происшествия, Россия, Калининград, Калининградская область
В Калининграде подростков заподозрили в разбое и насилии над сверстницей

В Калининграде трое подростков подозреваются в разбое и насилии над сверстницей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗнаки правосудия перед зданием суда
Знаки правосудия перед зданием суда - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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КАЛИНИНГРАД, 20 дек - РИА Новости. Трое несовершеннолетних в Калининграде подозреваются в разбое и насильственных действиях сексуального характера в отношении сверстницы, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУСК.
По версии следствия, в ночь на 18 декабря вблизи одного из торговых центров по улице Театральной в Калининграде трое подростков избили 16-летнюю девушку, надругались над ней, а также, демонстрируя нож, открыто похитили у потерпевшей мобильный телефон.
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"Следственным отделом по Ленинградскому району города Калининграда СУСК России по Калининградской области в отношении 17-летнего, 16-летнего и 15-летнего подростков возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных части 2 статьи 162 УК РФ (разбой) и пункту "а" части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
В настоящее время все трое фигурантов задержаны, допрошены, им предъявлено обвинение. Следствием в суд направлены ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Потерпевшая госпитализирована в лечебное учреждение, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
По уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.
Кроме того, проводится комплекс следственных действий, направленных на выявление возможных эпизодов преступной деятельности фигурантов. Оперативное сопровождение следствия осуществляется УМВД России по Калининградской области.
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