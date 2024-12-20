https://ria.ru/20241220/naemniki-1990298881.html

Беженец рассказал о наемниках с шевронами Канады в ДНР

Беженец рассказал о наемниках с шевронами Канады в ДНР - РИА Новости, 20.12.2024

Беженец рассказал о наемниках с шевронами Канады в ДНР

Беженец Александр рассказал РИА Новости о наемниках с шевронами Канады, которых видел в районе села Весёлый Гай в ДНР до освобождения населённого пункта... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T03:53:00+03:00

2024-12-20T03:53:00+03:00

2024-12-20T03:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

канада

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Беженец Александр рассказал РИА Новости о наемниках с шевронами Канады, которых видел в районе села Весёлый Гай в ДНР до освобождения населённого пункта Вооруженными силами РФ. "Они выделялись по камуфляжу, по нашивкам выделялись Канады, канадские нашивки и экипировка более современная такая, четкая, насыщенная. А наши украинцы, короче, "лохманеи"", - рассказал Александр. По его словам, наёмники не вступали контакт с местным населением, постоянно перемещались на машинах. По транспорту и экипировки отличались от ВСУ лучшим обеспечением. "Они (наёмники - ред.) только ездили на машинах, они не остановились... Были все пикапы, зеленые. Все на них гоняли. Хорошие, крутые машины. Видно, что обеспечение было на высшем уровне. В украинском были "таблетки". Это скорая помощь, только их закрашивали и вешали как-то свои прибомбасы. За людьми они вообще никакие отношения не входили. Вообще. Ну они сами по себе", - добавил беженец.

https://ria.ru/20241219/svo-1990054519.html

https://ria.ru/20240816/kanada-1966710700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

канада, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, происшествия