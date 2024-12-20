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Беженец рассказал о наемниках с шевронами Канады в ДНР - РИА Новости, 20.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:53 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/naemniki-1990298881.html
Беженец рассказал о наемниках с шевронами Канады в ДНР
Беженец рассказал о наемниках с шевронами Канады в ДНР - РИА Новости, 20.12.2024
Беженец рассказал о наемниках с шевронами Канады в ДНР
Беженец Александр рассказал РИА Новости о наемниках с шевронами Канады, которых видел в районе села Весёлый Гай в ДНР до освобождения населённого пункта... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T03:53:00+03:00
2024-12-20T03:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
канада
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Беженец Александр рассказал РИА Новости о наемниках с шевронами Канады, которых видел в районе села Весёлый Гай в ДНР до освобождения населённого пункта Вооруженными силами РФ. "Они выделялись по камуфляжу, по нашивкам выделялись Канады, канадские нашивки и экипировка более современная такая, четкая, насыщенная. А наши украинцы, короче, "лохманеи"", - рассказал Александр. По его словам, наёмники не вступали контакт с местным населением, постоянно перемещались на машинах. По транспорту и экипировки отличались от ВСУ лучшим обеспечением. "Они (наёмники - ред.) только ездили на машинах, они не остановились... Были все пикапы, зеленые. Все на них гоняли. Хорошие, крутые машины. Видно, что обеспечение было на высшем уровне. В украинском были "таблетки". Это скорая помощь, только их закрашивали и вешали как-то свои прибомбасы. За людьми они вообще никакие отношения не входили. Вообще. Ну они сами по себе", - добавил беженец.
https://ria.ru/20241219/svo-1990054519.html
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канада, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Канада, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Беженец рассказал о наемниках с шевронами Канады в ДНР

Беженец Александр рассказал о наемниках с шевронами Канады в селе Веселый Гай

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Беженец Александр рассказал РИА Новости о наемниках с шевронами Канады, которых видел в районе села Весёлый Гай в ДНР до освобождения населённого пункта Вооруженными силами РФ.
"Они выделялись по камуфляжу, по нашивкам выделялись Канады, канадские нашивки и экипировка более современная такая, четкая, насыщенная. А наши украинцы, короче, "лохманеи"", - рассказал Александр.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Очевидец: наемники были в штурмовых группах при вторжении в Курскую область
Вчера, 10:01
По его словам, наёмники не вступали контакт с местным населением, постоянно перемещались на машинах. По транспорту и экипировки отличались от ВСУ лучшим обеспечением.
"Они (наёмники - ред.) только ездили на машинах, они не остановились... Были все пикапы, зеленые. Все на них гоняли. Хорошие, крутые машины. Видно, что обеспечение было на высшем уровне. В украинском были "таблетки". Это скорая помощь, только их закрашивали и вешали как-то свои прибомбасы. За людьми они вообще никакие отношения не входили. Вообще. Ну они сами по себе", - добавил беженец.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Канада подтвердила, что ведет против России необъявленную войну
16 августа, 23:39
 
Специальная военная операция на УкраинеКанадаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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