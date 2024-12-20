Беженец рассказал о наемниках с шевронами Канады в ДНР
Беженец Александр рассказал о наемниках с шевронами Канады в селе Веселый Гай
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Беженец Александр рассказал РИА Новости о наемниках с шевронами Канады, которых видел в районе села Весёлый Гай в ДНР до освобождения населённого пункта Вооруженными силами РФ.
"Они выделялись по камуфляжу, по нашивкам выделялись Канады, канадские нашивки и экипировка более современная такая, четкая, насыщенная. А наши украинцы, короче, "лохманеи"", - рассказал Александр.
По его словам, наёмники не вступали контакт с местным населением, постоянно перемещались на машинах. По транспорту и экипировки отличались от ВСУ лучшим обеспечением.
"Они (наёмники - ред.) только ездили на машинах, они не остановились... Были все пикапы, зеленые. Все на них гоняли. Хорошие, крутые машины. Видно, что обеспечение было на высшем уровне. В украинском были "таблетки". Это скорая помощь, только их закрашивали и вешали как-то свои прибомбасы. За людьми они вообще никакие отношения не входили. Вообще. Ну они сами по себе", - добавил беженец.
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