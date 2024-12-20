https://ria.ru/20241220/moskva-1990366874.html

Ефимов: москвичи смогут переселяться по программе реновации в другие районы

Ефимов: москвичи смогут переселяться по программе реновации в другие районы - РИА Новости, 20.12.2024

Ефимов: москвичи смогут переселяться по программе реновации в другие районы

Москвичи, участвующие в программе реновации столичного жилфонда, смогут переселяться по программе реновации в другие районы города, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T12:15:00+03:00

2024-12-20T12:15:00+03:00

2024-12-20T12:51:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984088363_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cc2b187b59298fbe3c26eb17529c1f6b.png

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Москвичи, участвующие в программе реновации столичного жилфонда, смогут переселяться по программе реновации в другие районы города, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Госдума во вторник приняла соответствующие поправки в Градостроительный кодекс РФ. В пятницу закон одобрил Совет Федерации. Закон разрешает в рамках программы реновации в Москве в случае письменного согласия собственника или нанимателя жилья по соцнайму предоставить ему равнозначное жилье в другом районе столицы."На сегодня программа реновации предусматривает переселение около одного миллиона человек в современные квартиры. Так, город предлагает москвичам равнозначное жилье в новостройках в тех же районах, что и их старые дома. Исключение составляют Зеленоград и ТиНАО, где расселение ведется в границах округа. Благодаря нововведениям у всех участников программы появилась возможность при желании и наличии соответствующего ресурса у города сменить район проживания. Это позволит ускорить темпы переселения и предоставить москвичам больше возможностей при выборе квартир. За все время действия реновации к переезду в новое жилье в Москве приступили уже свыше 180 тысяч горожан в 93 районах столицы", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как поясняется в сообщении, ранее в другой район могли переехать только собственники квартир, напрямую обратившиеся к властям Москвы. Занимающие жилплощадь на условиях соцнайма такой возможности не имели. Принятые Госдумой поправки предполагают, что расширение вариантов переселения для всех участников программы реновации. Они должны вступить в силу с 1 января 2025 года.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. К настоящему времени под заселение по программе в Москве передано 324 новостройки.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все дома, строящиеся по программе реновации, будут обеспечены необходимой инфраструктурой: детсадами, школами и социальными и культурными учреждениями.

https://ria.ru/20241129/efimov-1986315086.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы