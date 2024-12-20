https://ria.ru/20241220/moskva-1990356837.html
Каждое второе промпредприятие Москвы реализует зеленые инициативы
Каждое второе промпредприятие Москвы реализует зеленые инициативы - РИА Новости, 20.12.2024
Каждое второе промпредприятие Москвы реализует зеленые инициативы
Каждое второе промпредприятие столицы реализовывает зеленые инициативы в экологии, фирмы создают фандоматы для сбора вторичного сырья, перерабатывают его и... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T12:13:00+03:00
2024-12-20T12:13:00+03:00
2024-12-20T12:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990355990_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fa75ed6934fa6e06726dfa89749c9c4a.jpg
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Каждое второе промпредприятие столицы реализовывает зеленые инициативы в экологии, фирмы создают фандоматы для сбора вторичного сырья, перерабатывают его и производят из этого актуальные товары, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Он уточнил, что в Москве работает около 900 агрегатов локального производства, которые принимают пластиковые бутылки, алюминиевые банки и ненужную одежду."Москва — крупнейший промышленный и научно-инженерный центр, где разрабатывают, производят, а также внедряют высокотехнологичные решения. Особое внимание компании уделяют экологической повестке. Сегодня каждое второе промпредприятие реализует зеленые проекты. Компании сокращают использование ресурсов, создают системы раздельного сбора отходов, адаптируют свои цеха и линии под переработку материалов, а также создают умные фандоматы для сбора вторичного сырья", - приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он добавил, что Москва поддерживает данные инициативы, предоставляя компаниям различную помощь, что способствует преобразованию устойчивой и социально ответственной городской среды.Так, столичная компания Ecoplatform изготавливает фандоматы - специальные роботизированные устройства, которые предназначены для раздельного сбора отходов со встроенным ИИ. Эти устройства принимают пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Также фирма занимается изготовлением боксов, куда можно сдать ненужную одежду и текстиль.На данный момент в столице работает около 660 боксов и более 230 фандоматов московского производства. Жители города поместили в них с начала года около 2,5 миллиона пластиковых бутылок и алюминиевых банок, и более 300 тонн одежды, которую затем переработают. Около тысячи фандоматов работает более чем в 70 субъектах РФ. Например, в Свердловской, Самарской, Московской, Ленинградской областях, а также в Удмуртии, Республике Татарстан и во многих других регионах.В свою очередь, управляющий партнер предприятия Иван Гусаков отметил, что россияне сдали на переработку более 22 миллионов банок и бутылок только за этот год, данный показатель в два раза больше, чем в прошлом году. Фандоматы установлены в оживленных городских местах. Например, в парках, вокзалах, торговых и бизнес-центрах, на территории жилых комплексов и других общественных местах.За сданное сырье горожане получают бонусы в мобильном приложении, которые затем можно обменять на скидки в магазинах, оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства или направить на благотворительность.Московский промкомлекс "Вторалюминпродукт" каждый год перерабатывает до 500 тысяч тонн вторичного сырья. Это бытовая техника, автомобили, самолеты и многое другое. Более 600 видов отходов присутствует в лицензии компании.Переработанные продукты затем используют для производства новых проводов, радиаторов отопления, заборов и двигателей. Кроме того, фирма выпускает полимерпесчаные канализационные люки, кольца для колодцев, тротуарную плитку и бордюры. Использование переработанных материалов в производстве способствует тому, что формируется экономика замкнутого цикла и сокращаются отходы.В свою очередь, генеральный директор "Вторалюминпродукт" Илья Качапин добавил, что компания заняла в этом году лидирующую позицию в сфере переработки электрооборудования. Став таким образом первой столичной компанией, которая вошла в реестр утилизаторов Росприроднадзора, получившей и защитившей государственную экологическую экспертизу. Все это подтверждает то, что предприятие использует безопасное оборудование и технологии для окружающей среды, а также подчеркивает высокий уровень экологической ответственности.На данный момент в столице действует более 4,5 тысячи фабрик и заводов, где трудятся свыше 750 тысяч человек. Каждый год в Москве открывается до 150 технологичных компаний, которые изготавливают различные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции. Комплекс эффективных мер поддержки в городе способствует устойчивому развитию промышленности и повышению инвестиционной привлекательности Москвы. Производителям доступны более чем 20 инструментов, это привлечение льготного инвестиционного кредита, получение соцстатуса, который позволяет значительно экономить на налогах, и воспользоваться помощью в продвижении за границей.
https://ria.ru/20241220/alabushevo-1990321988.html
https://ria.ru/20241219/farmkompanii-1990183764.html
https://ria.ru/20241219/liksutov-1990107203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов
Каждое второе промпредприятие Москвы реализует зеленые инициативы
В Москве зеленые инициативы реализуются каждым вторым промышленным предприятием
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Каждое второе промпредприятие столицы реализовывает зеленые инициативы в экологии, фирмы создают фандоматы для сбора вторичного сырья, перерабатывают его и производят из этого актуальные товары, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Он уточнил, что в Москве работает около 900 агрегатов локального производства, которые принимают пластиковые бутылки, алюминиевые банки и ненужную одежду.
"Москва — крупнейший промышленный и научно-инженерный центр, где разрабатывают, производят, а также внедряют высокотехнологичные решения. Особое внимание компании уделяют экологической повестке. Сегодня каждое второе промпредприятие реализует зеленые проекты. Компании сокращают использование ресурсов, создают системы раздельного сбора отходов, адаптируют свои цеха и линии под переработку материалов, а также создают умные фандоматы для сбора вторичного сырья", - приводит слова Гарбузова
пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что Москва поддерживает данные инициативы, предоставляя компаниям различную помощь, что способствует преобразованию устойчивой и социально ответственной городской среды.
Так, столичная компания Ecoplatform изготавливает фандоматы - специальные роботизированные устройства, которые предназначены для раздельного сбора отходов со встроенным ИИ. Эти устройства принимают пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Также фирма занимается изготовлением боксов, куда можно сдать ненужную одежду и текстиль.
На данный момент в столице работает около 660 боксов и более 230 фандоматов московского производства. Жители города поместили в них с начала года около 2,5 миллиона пластиковых бутылок и алюминиевых банок, и более 300 тонн одежды, которую затем переработают. Около тысячи фандоматов работает более чем в 70 субъектах РФ. Например, в Свердловской, Самарской, Московской, Ленинградской областях, а также в Удмуртии, Республике Татарстан и во многих других регионах.
В свою очередь, управляющий партнер предприятия Иван Гусаков отметил, что россияне сдали на переработку более 22 миллионов банок и бутылок только за этот год, данный показатель в два раза больше, чем в прошлом году. Фандоматы установлены в оживленных городских местах. Например, в парках, вокзалах, торговых и бизнес-центрах, на территории жилых комплексов и других общественных местах.
За сданное сырье горожане получают бонусы в мобильном приложении, которые затем можно обменять на скидки в магазинах, оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства или направить на благотворительность.
Московский промкомлекс "Вторалюминпродукт" каждый год перерабатывает до 500 тысяч тонн вторичного сырья. Это бытовая техника, автомобили, самолеты и многое другое. Более 600 видов отходов присутствует в лицензии компании.
Переработанные продукты затем используют для производства новых проводов, радиаторов отопления, заборов и двигателей. Кроме того, фирма выпускает полимерпесчаные канализационные люки, кольца для колодцев, тротуарную плитку и бордюры. Использование переработанных материалов в производстве способствует тому, что формируется экономика замкнутого цикла и сокращаются отходы.
В свою очередь, генеральный директор "Вторалюминпродукт" Илья Качапин добавил, что компания заняла в этом году лидирующую позицию в сфере переработки электрооборудования. Став таким образом первой столичной компанией, которая вошла в реестр утилизаторов Росприроднадзора
, получившей и защитившей государственную экологическую экспертизу. Все это подтверждает то, что предприятие использует безопасное оборудование и технологии для окружающей среды, а также подчеркивает высокий уровень экологической ответственности.
На данный момент в столице действует более 4,5 тысячи фабрик и заводов, где трудятся свыше 750 тысяч человек. Каждый год в Москве открывается до 150 технологичных компаний, которые изготавливают различные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции. Комплекс эффективных мер поддержки в городе способствует устойчивому развитию промышленности и повышению инвестиционной привлекательности Москвы. Производителям доступны более чем 20 инструментов, это привлечение льготного инвестиционного кредита, получение соцстатуса, который позволяет значительно экономить на налогах, и воспользоваться помощью в продвижении за границей.