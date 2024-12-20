https://ria.ru/20241220/moshennichestvo-1990489907.html

В Курской области возбудили дело о мошенничестве с госконтрактами

В Курской области возбудили дело о мошенничестве с госконтрактами - РИА Новости, 20.12.2024

В Курской области возбудили дело о мошенничестве с госконтрактами

Дело о мошенничестве возбуждено в Курской области по факту завышения сметной стоимости по госконтрактам на устройство сооружений, ущерб оценивается более чем в... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:57:00+03:00

2024-12-20T17:57:00+03:00

2024-12-20T18:11:00+03:00

происшествия

курская область

россия

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КУРСК, 20 дек - РИА Новости. Дело о мошенничестве возбуждено в Курской области по факту завышения сметной стоимости по госконтрактам на устройство сооружений, ущерб оценивается более чем в 800 миллионов рублей, сообщила прокуратура региона."Восемнадцатого декабря по материалам проверки прокуратуры Курской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) по факту завышения должностными лицами сметной стоимости по государственным контрактам на устройство сооружений, повлекшего причинение региональному бюджету ущерба в сумме более 800 миллионов рублей", - сообщила в своем Telegram-канале прокуратура региона.Как уточнили РИА Новости в правоохранительных структурах, речь идет о строительстве защитных сооружений. Лиц, причастных к совершению преступления, еще предстоит установить.

https://ria.ru/20241217/moshenniki-1989655620.html

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происшествия, курская область, россия