https://ria.ru/20241220/moldavija-1990401500.html

В Молдавии назвали энергетический кризис вредительством со стороны властей

В Молдавии назвали энергетический кризис вредительством со стороны властей - РИА Новости, 20.12.2024

В Молдавии назвали энергетический кризис вредительством со стороны властей

Энергетический кризис в Молдавии является намеренным вредительством со стороны властей, поскольку они знали, что будут проблемы с поставками энергоресурсов,... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T13:50:00+03:00

2024-12-20T13:50:00+03:00

2024-12-20T13:50:00+03:00

молдавия

кишинев

россия

газпром

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 20 дек - РИА Новости. Энергетический кризис в Молдавии является намеренным вредительством со стороны властей, поскольку они знали, что будут проблемы с поставками энергоресурсов, заявила в пятницу депутат оппозиционного блока "Победа" Ирина Лозован. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути поставок, в том числе через Трансбалканский коридор. "Энергокризис в Молдавии - это не столько некомпетентность правительства, сколько намеренное вредительство, поскольку власти знали, что близится зима и эта проблема появится. Это полное, тотальное подчинение западным кураторам. Они выполняют все, что им диктуют. Велят кричать на Россию – будут кричать на Россию", – заявила Лозован журналистам. По ее словам, высокопоставленным лицам необходимо ехать в Москву и договариваться о поставках газа. "Другого выхода нет. Они признают это, но не хотят быть виноватыми перед лицом собственного народа. Такое правительство должно уйти в отставку" – подчеркнула депутат. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.

https://ria.ru/20241218/natsizm-1989990139.html

https://ria.ru/20241213/moldaviya-1989072890.html

молдавия

кишинев

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молдавия, кишинев, россия, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), молдовагаз