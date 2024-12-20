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ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Белгородской области
ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 20.12.2024
ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Белгородской области
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:41:00+03:00
2024-12-20T16:41:00+03:00
2024-12-20T16:46:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ."Около 15.40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Белгородской области
Минобороны: ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Белгородской областью