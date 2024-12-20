https://ria.ru/20241220/minoborony-1990427046.html
Группировка "Север" поразила 14 бригад ВСУ в Курской области
Группировка "Север" поразила 14 бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.12.2024
Группировка "Север" поразила 14 бригад ВСУ в Курской области
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 13 населённых пунктов Курской области, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T14:58:00+03:00
2024-12-20T14:58:00+03:00
2024-12-20T14:58:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 13 населённых пунктов Курской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Горналь, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Погребки, Русское Поречное, Свердликово, Черкасская Конопелька и Южный", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ. Кроме того, были отражены четыре контратаки штурмовых групп противника. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах семи населённых пунктов Курской области, а также шести в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20241220/minoborony-1990414834.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" поразила 14 бригад ВСУ в Курской области
Минобороны: "Север" ударил по ВСУ у 13 населенных пунктов Курской области