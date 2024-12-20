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Группировка "Север" поразила 14 бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/minoborony-1990427046.html
Группировка "Север" поразила 14 бригад ВСУ в Курской области
Группировка "Север" поразила 14 бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.12.2024
Группировка "Север" поразила 14 бригад ВСУ в Курской области
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 13 населённых пунктов Курской области, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T14:58:00+03:00
2024-12-20T14:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
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курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 13 населённых пунктов Курской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Горналь, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Погребки, Русское Поречное, Свердликово, Черкасская Конопелька и Южный", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ. Кроме того, были отражены четыре контратаки штурмовых групп противника. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах семи населённых пунктов Курской области, а также шести в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20241220/minoborony-1990414834.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" поразила 14 бригад ВСУ в Курской области

Минобороны: "Север" ударил по ВСУ у 13 населенных пунктов Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБойцы минометного расчета ВС РФ в Курской области
Бойцы минометного расчета ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Бойцы минометного расчета ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 13 населённых пунктов Курской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Горналь, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Погребки, Русское Поречное, Свердликово, Черкасская Конопелька и Южный", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Вчера, 14:22
Кроме того, были отражены четыре контратаки штурмовых групп противника.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах семи населённых пунктов Курской области, а также шести в Сумской области Украины.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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