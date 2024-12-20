https://ria.ru/20241220/minoborony-1990427046.html

Группировка "Север" поразила 14 бригад ВСУ в Курской области

Группировка "Север" поразила 14 бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.12.2024

Группировка "Север" поразила 14 бригад ВСУ в Курской области

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 13 населённых пунктов Курской области, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T14:58:00+03:00

2024-12-20T14:58:00+03:00

2024-12-20T14:58:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 13 населённых пунктов Курской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Горналь, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Погребки, Русское Поречное, Свердликово, Черкасская Конопелька и Южный", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ. Кроме того, были отражены четыре контратаки штурмовых групп противника. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах семи населённых пунктов Курской области, а также шести в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20241220/minoborony-1990414834.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)