Суд возобновил разбирательство по делу об убийстве главы отдела СК в Перми
Минобороны не заключило контракт с обвиняемым в убийстве главы пермского СК
Суд. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 20 дек - РИА Новости. Минобороны РФ не заключило контракт с обвиняемым в убийстве главы отдела СК в Перми, разбирательство в суде возобновлено, сообщили РИА Новости в краевом суде.
Ранее в суде рассказали агентству, что производство по уголовному делу в отношении Алексея Головина, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью главы следственного отдела по Свердловскому району Перми краевого управления СК РФ Евгения Середкина, приостановлено в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в ВС РФ.
"После приостановления производства по делу и отмены меры пресечения в отношении Алексея Головина поступило сообщение уполномоченного лица министерства обороны Российской Федерации о том, что контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ с ним заключен не был. В отношении Алексея Головина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 февраля", - рассказали в краевом суде.
Там уточнили, что производство по уголовному делу сегодня возобновлено. Следующее заседание состоится 24 декабря. Информация об этом также содержится в электронной картотеке.
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Во время разбирательств в суде в декабре Головин признал вину. В показаниях, озвученных в суде адвокатом, он заявил, что в ночь на 10 сентября взял из багажника топор, обесточил квартиру Середкина, дождался, когда тот откроет дверь, после чего стал наносить удары топором. В этот момент в жилище находились двое детей. Мотивом Головин назвал издевательства, которым якобы подвергалась его жена от своего бывшего супруга Середкина.
Из озвученных в суде данных известно, что бывший сотрудник Росгвардии Головин трижды командировался в зону СВО и суммарно провел там около года.
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