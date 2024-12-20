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Суд возобновил разбирательство по делу об убийстве главы отдела СК в Перми - РИА Новости, 20.12.2024
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14:12 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/minoborony-1990410251.html
Суд возобновил разбирательство по делу об убийстве главы отдела СК в Перми
Суд возобновил разбирательство по делу об убийстве главы отдела СК в Перми - РИА Новости, 20.12.2024
Суд возобновил разбирательство по делу об убийстве главы отдела СК в Перми
Минобороны РФ не заключило контракт с обвиняемым в убийстве главы отдела СК в Перми, разбирательство в суде возобновлено, сообщили РИА Новости в краевом суде. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T14:12:00+03:00
2024-12-20T14:12:00+03:00
происшествия
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ПЕРМЬ, 20 дек - РИА Новости. Минобороны РФ не заключило контракт с обвиняемым в убийстве главы отдела СК в Перми, разбирательство в суде возобновлено, сообщили РИА Новости в краевом суде. Ранее в суде рассказали агентству, что производство по уголовному делу в отношении Алексея Головина, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью главы следственного отдела по Свердловскому району Перми краевого управления СК РФ Евгения Середкина, приостановлено в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в ВС РФ. "После приостановления производства по делу и отмены меры пресечения в отношении Алексея Головина поступило сообщение уполномоченного лица министерства обороны Российской Федерации о том, что контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ с ним заключен не был. В отношении Алексея Головина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 февраля", - рассказали в краевом суде. Там уточнили, что производство по уголовному делу сегодня возобновлено. Следующее заседание состоится 24 декабря. Информация об этом также содержится в электронной картотеке. Во время разбирательств в суде в декабре Головин признал вину. В показаниях, озвученных в суде адвокатом, он заявил, что в ночь на 10 сентября взял из багажника топор, обесточил квартиру Середкина, дождался, когда тот откроет дверь, после чего стал наносить удары топором. В этот момент в жилище находились двое детей. Мотивом Головин назвал издевательства, которым якобы подвергалась его жена от своего бывшего супруга Середкина. Из озвученных в суде данных известно, что бывший сотрудник Росгвардии Головин трижды командировался в зону СВО и суммарно провел там около года.
https://ria.ru/20241216/ubiystvo-1989531115.html
https://ria.ru/20241218/proverka-1989981115.html
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происшествия, россия, пермь, свердловский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Пермь, Свердловский район, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Суд возобновил разбирательство по делу об убийстве главы отдела СК в Перми

Минобороны не заключило контракт с обвиняемым в убийстве главы пермского СК

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ПЕРМЬ, 20 дек - РИА Новости. Минобороны РФ не заключило контракт с обвиняемым в убийстве главы отдела СК в Перми, разбирательство в суде возобновлено, сообщили РИА Новости в краевом суде.
Ранее в суде рассказали агентству, что производство по уголовному делу в отношении Алексея Головина, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью главы следственного отдела по Свердловскому району Перми краевого управления СК РФ Евгения Середкина, приостановлено в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в ВС РФ.
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"После приостановления производства по делу и отмены меры пресечения в отношении Алексея Головина поступило сообщение уполномоченного лица министерства обороны Российской Федерации о том, что контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ с ним заключен не был. В отношении Алексея Головина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 февраля", - рассказали в краевом суде.
Там уточнили, что производство по уголовному делу сегодня возобновлено. Следующее заседание состоится 24 декабря. Информация об этом также содержится в электронной картотеке.
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Во время разбирательств в суде в декабре Головин признал вину. В показаниях, озвученных в суде адвокатом, он заявил, что в ночь на 10 сентября взял из багажника топор, обесточил квартиру Середкина, дождался, когда тот откроет дверь, после чего стал наносить удары топором. В этот момент в жилище находились двое детей. Мотивом Головин назвал издевательства, которым якобы подвергалась его жена от своего бывшего супруга Середкина.
Из озвученных в суде данных известно, что бывший сотрудник Росгвардии Головин трижды командировался в зону СВО и суммарно провел там около года.
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