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Малайским медвежатам из Московского зоопарка выбрали имена

Малайским медвежатам из Московского зоопарка выбрали имена - РИА Новости, 20.12.2024

Малайским медвежатам из Московского зоопарка выбрали имена

Жители столицы выбрали имена малайским медвежатам из Московского зоопарка, их назвали Лучик, Звездочка и Маша, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 20.12.2024

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Жители столицы выбрали имена малайским медвежатам из Московского зоопарка, их назвали Лучик, Звездочка и Маша, сообщается на сайте мэра и правительства. "В проекте "Активный гражданин" подвели итоги голосования по выбору имен для трех малайских медвежат. Малышей позже можно будет увидеть в экспозиции Московского зоопарка", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что первая самка малайского медведя поселилась в столице в конце августа. Ей было пять месяцев. Первое время она привыкала к новому месту и сотрудникам, которые за ней ухаживают. Сейчас детеныш весит уже больше 21 килограмма, растет, становится сильным и ловким. Из-за озорного характера горожане решили, что больше всего ей подходит имя Маша. "Совсем скоро к Маше приедут двое малайских медвежат - самец и еще одна самочка. Москвичи выбрали имена и для них. Мальчика назвали Лучиком. Медвежонок активный, любознательный, проявляет интерес к людям, которые о нем заботятся… Вторая девочка, приезда которой ждут в зоопарке, более робкая и осторожная. Она предпочитает спокойные игры в укромных уголках и пока побаивается людей. В голосовании за имя для этой самочки победил вариант Звездочка", - уточняется в сообщении.

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московский зоопарк, москва, общество