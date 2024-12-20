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Малайским медвежатам из Московского зоопарка выбрали имена - РИА Новости, 20.12.2024
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Хорошие новости
 
11:12 20.12.2024
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Малайским медвежатам из Московского зоопарка выбрали имена
Малайским медвежатам из Московского зоопарка выбрали имена - РИА Новости, 20.12.2024
Малайским медвежатам из Московского зоопарка выбрали имена
Жители столицы выбрали имена малайским медвежатам из Московского зоопарка, их назвали Лучик, Звездочка и Маша, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T11:12:00+03:00
2024-12-20T11:12:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Жители столицы выбрали имена малайским медвежатам из Московского зоопарка, их назвали Лучик, Звездочка и Маша, сообщается на сайте мэра и правительства. "В проекте "Активный гражданин" подвели итоги голосования по выбору имен для трех малайских медвежат. Малышей позже можно будет увидеть в экспозиции Московского зоопарка", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что первая самка малайского медведя поселилась в столице в конце августа. Ей было пять месяцев. Первое время она привыкала к новому месту и сотрудникам, которые за ней ухаживают. Сейчас детеныш весит уже больше 21 килограмма, растет, становится сильным и ловким. Из-за озорного характера горожане решили, что больше всего ей подходит имя Маша. "Совсем скоро к Маше приедут двое малайских медвежат - самец и еще одна самочка. Москвичи выбрали имена и для них. Мальчика назвали Лучиком. Медвежонок активный, любознательный, проявляет интерес к людям, которые о нем заботятся… Вторая девочка, приезда которой ждут в зоопарке, более робкая и осторожная. Она предпочитает спокойные игры в укромных уголках и пока побаивается людей. В голосовании за имя для этой самочки победил вариант Звездочка", - уточняется в сообщении.
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московский зоопарк, москва, общество
Хорошие новости, Московский зоопарк, Москва, Общество
Малайским медвежатам из Московского зоопарка выбрали имена

Малайских медвежат из Московского зоопарка назвали Лучик, Звездочка и Маша

© Фото : Пресс-служба Московского зоопаркаДетеныш малайского медведя, привезенный из Малайзии в Московский зоопарк
Детеныш малайского медведя, привезенный из Малайзии в Московский зоопарк - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Пресс-служба Московского зоопарка
Детеныш малайского медведя, привезенный из Малайзии в Московский зоопарк. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Жители столицы выбрали имена малайским медвежатам из Московского зоопарка, их назвали Лучик, Звездочка и Маша, сообщается на сайте мэра и правительства.
«
"В проекте "Активный гражданин" подвели итоги голосования по выбору имен для трех малайских медвежат. Малышей позже можно будет увидеть в экспозиции Московского зоопарка", - говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что первая самка малайского медведя поселилась в столице в конце августа. Ей было пять месяцев. Первое время она привыкала к новому месту и сотрудникам, которые за ней ухаживают. Сейчас детеныш весит уже больше 21 килограмма, растет, становится сильным и ловким. Из-за озорного характера горожане решили, что больше всего ей подходит имя Маша.
"Совсем скоро к Маше приедут двое малайских медвежат - самец и еще одна самочка. Москвичи выбрали имена и для них. Мальчика назвали Лучиком. Медвежонок активный, любознательный, проявляет интерес к людям, которые о нем заботятся… Вторая девочка, приезда которой ждут в зоопарке, более робкая и осторожная. Она предпочитает спокойные игры в укромных уголках и пока побаивается людей. В голосовании за имя для этой самочки победил вариант Звездочка", - уточняется в сообщении.
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