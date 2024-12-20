https://ria.ru/20241220/mazut-1990396240.html

В Азовском море нашли второго мертвого дельфина

В Азовском море нашли второго мертвого дельфина - РИА Новости, 20.12.2024

В Азовском море нашли второго мертвого дельфина

Волонтёры Центра спасения дельфинов "Дельфа" обнаружили в Азовском море второе тело дельфина в мазуте после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, сообщила РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T13:30:00+03:00

2024-12-20T13:30:00+03:00

2024-12-20T13:30:00+03:00

происшествия

азовское море

анапа

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 20 дек – РИА Новости. Волонтёры Центра спасения дельфинов "Дельфа" обнаружили в Азовском море второе тело дельфина в мазуте после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, сообщила РИА Новости директор научно-экологического центра "Дельфа" Татьяна Белей. В среду волонтеры нашли в Анапе тело погибшей молодой азовки. Это первое сообщение о китообразном, погибшем от нефтепродуктов после крушения танкеров. Судя по опубликованным кадрам, животное было полностью в мазуте, у дельфина забито им даже дыхало. "Был еще один дельфин на Азовском море, то есть два за все это время. Он также был весь в мазуте, это тоже азовка. Она была истощена, с признаками заболевания. Здесь сложно сказать, отчего она погибла - или оттого, что она заплыла в мазут, или раньше, или мазут добил ее окончательно", - сказала Татьяна. В целом волонтер назвала обстановку с дельфинами после загрязнения акватории нефтью штатной. По ее словам, к счастью, погибших особей не много.

https://ria.ru/20240402/delfin-1937317174.html

азовское море

анапа

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происшествия, азовское море, анапа, крушение двух танкеров в керченском проливе