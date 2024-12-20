https://ria.ru/20241220/makarevich-1990327263.html
ФНС закрыла компанию Макаревича*
ФНС закрыла компанию Макаревича* - РИА Новости, 20.12.2024
ФНС закрыла компанию Макаревича*
ООО "Философия ненасилия", которая принадлежит признанному иностранным агентом музыканту Андрею Макаревичу*, будет исключена из ЕГРЮЛ в связи с включенными туда РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T10:31:00+03:00
2024-12-20T10:31:00+03:00
2024-12-20T10:32:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. ООО "Философия ненасилия", которая принадлежит признанному иностранным агентом музыканту Андрею Макаревичу*, будет исключена из ЕГРЮЛ в связи с включенными туда недостоверными сведениями, говорится в данных системы проверки контрагентов "Контур. Фокус". "Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)", - сообщается в системе. Там уточняется, что соответствующее решение было принято 18 декабря. Также отмечается, что фирма не проявляла признаков активности. "Философия ненасилия" была зарегистрирована в январе 2023 года. Как говорится в данных сервиса, фирма должна была заниматься производством кинофильмов и телевизионных программ, радиовещанием, вести рекламную деятельность информационных служб и оказывать полиграфические услуги.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241217/inoagenty-1989678047.html
https://ria.ru/20241206/lazareva-1987830393.html
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происшествия
ФНС закрыла компанию Макаревича*
"Контур. Фокус": ФНС закрыла "Философию ненасилия" музыканта Андрея Макаревича
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости.
ООО "Философия ненасилия", которая принадлежит признанному иностранным агентом музыканту Андрею Макаревичу*, будет исключена из ЕГРЮЛ в связи с включенными туда недостоверными сведениями, говорится в данных системы проверки контрагентов "Контур. Фокус
".
"Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)", - сообщается в системе.
Там уточняется, что соответствующее решение было принято 18 декабря. Также отмечается, что фирма не проявляла признаков активности.
"Философия ненасилия" была зарегистрирована в январе 2023 года. Как говорится в данных сервиса, фирма должна была заниматься производством кинофильмов и телевизионных программ, радиовещанием, вести рекламную деятельность информационных служб и оказывать полиграфические услуги.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента