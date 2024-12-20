https://ria.ru/20241220/magadan-1990301030.html
Новый аэровокзал в Магадане принял первый рейс
Новый аэровокзал в Магадане принял первый рейс - РИА Новости, 20.12.2024
Новый аэровокзал в Магадане принял первый рейс
Первый рейс, прибывший из Новосибирска, принял новый аэровокзал Магадана, который строили два года, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T04:47:00+03:00
2024-12-20T04:47:00+03:00
2024-12-20T10:28:00+03:00
магадан
владимир высоцкий (автор песен)
общество
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МАГАДАН, 20 дек - РИА Новости. Первый рейс, прибывший из Новосибирска, принял новый аэровокзал Магадана, который строили два года, сообщает корреспондент РИА Новости. Новый аэровокзальный комплекс аэропорта Магадана имеет площадь более 14 тысяч квадратных метров и пропускную способность 800 пассажиров в час. Новый терминал оснастили двумя телескопическими трапами и автоматической системой обработки багажа, в нём используют современные технологии обслуживания пассажиров. Часть архитектурных решений и интерьеров посвящена Владимиру Высоцкому, чье имя носит аэропорт. "Мы очень рады. Трап подается, как долго мы его ждали. Очень рады. Даже от волнения не могу что-то сказать. Это, конечно, огромное событие, исторический момент", - рассказала РИА Новости пассажир рейса "Новосибирск-Магадан", жительница Магадана Цындема Цыденова. Как сообщили РИА Новости в аэропорту Магадана, в ближайшие дни новый аэровокзал заработает в обычном режиме. Обработка первого тестового рейса прошла успешно.
https://ria.ru/20241205/magadan-1987501036.html
https://ria.ru/20240528/aeroport-1948837630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магадан, владимир высоцкий (автор песен), общество
Магадан, Владимир Высоцкий (автор песен), Общество
Новый аэровокзал в Магадане принял первый рейс
Новый Магаданский аэровокзал принял первый рейс из Новосибирска