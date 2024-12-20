Рейтинг@Mail.ru
Новый аэровокзал в Магадане принял первый рейс - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:47 20.12.2024 (обновлено: 10:28 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/magadan-1990301030.html
Новый аэровокзал в Магадане принял первый рейс
Новый аэровокзал в Магадане принял первый рейс - РИА Новости, 20.12.2024
Новый аэровокзал в Магадане принял первый рейс
Первый рейс, прибывший из Новосибирска, принял новый аэровокзал Магадана, который строили два года, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T04:47:00+03:00
2024-12-20T10:28:00+03:00
магадан
владимир высоцкий (автор песен)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990325882_0:19:1279:738_1920x0_80_0_0_781f0d5361548141ea3748aefca8efaa.jpg
МАГАДАН, 20 дек - РИА Новости. Первый рейс, прибывший из Новосибирска, принял новый аэровокзал Магадана, который строили два года, сообщает корреспондент РИА Новости. Новый аэровокзальный комплекс аэропорта Магадана имеет площадь более 14 тысяч квадратных метров и пропускную способность 800 пассажиров в час. Новый терминал оснастили двумя телескопическими трапами и автоматической системой обработки багажа, в нём используют современные технологии обслуживания пассажиров. Часть архитектурных решений и интерьеров посвящена Владимиру Высоцкому, чье имя носит аэропорт. "Мы очень рады. Трап подается, как долго мы его ждали. Очень рады. Даже от волнения не могу что-то сказать. Это, конечно, огромное событие, исторический момент", - рассказала РИА Новости пассажир рейса "Новосибирск-Магадан", жительница Магадана Цындема Цыденова. Как сообщили РИА Новости в аэропорту Магадана, в ближайшие дни новый аэровокзал заработает в обычном режиме. Обработка первого тестового рейса прошла успешно.
https://ria.ru/20241205/magadan-1987501036.html
https://ria.ru/20240528/aeroport-1948837630.html
магадан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990325882_158:0:1279:841_1920x0_80_0_0_6a982ff20eff5f466ac51d56403139a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магадан, владимир высоцкий (автор песен), общество
Магадан, Владимир Высоцкий (автор песен), Общество
Новый аэровокзал в Магадане принял первый рейс

Новый Магаданский аэровокзал принял первый рейс из Новосибирска

© Фото : Правительство Магаданской области/TelegramНовый аэровокзал в Магадане
Новый аэровокзал в Магадане - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Правительство Магаданской области/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
МАГАДАН, 20 дек - РИА Новости. Первый рейс, прибывший из Новосибирска, принял новый аэровокзал Магадана, который строили два года, сообщает корреспондент РИА Новости.
Новый аэровокзальный комплекс аэропорта Магадана имеет площадь более 14 тысяч квадратных метров и пропускную способность 800 пассажиров в час. Новый терминал оснастили двумя телескопическими трапами и автоматической системой обработки багажа, в нём используют современные технологии обслуживания пассажиров. Часть архитектурных решений и интерьеров посвящена Владимиру Высоцкому, чье имя носит аэропорт.
Новогодние подарки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Более 700 подарков к Новому году доставят из Магадана в зону СВО
5 декабря, 12:54
"Мы очень рады. Трап подается, как долго мы его ждали. Очень рады. Даже от волнения не могу что-то сказать. Это, конечно, огромное событие, исторический момент", - рассказала РИА Новости пассажир рейса "Новосибирск-Магадан", жительница Магадана Цындема Цыденова.
Как сообщили РИА Новости в аэропорту Магадана, в ближайшие дни новый аэровокзал заработает в обычном режиме. Обработка первого тестового рейса прошла успешно.
Торжественная встреча в аэропорту Элисты пассажиров самолета авиакомпании Red Wings, вылетевшего рейсом из Москвы - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Аэропорт Элисты возобновил работу после двухлетнего перерыва
28 мая, 11:02
 
МагаданВладимир Высоцкий (автор песен)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала