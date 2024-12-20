https://ria.ru/20241220/magadan-1990301030.html

Новый аэровокзал в Магадане принял первый рейс

Новый аэровокзал в Магадане принял первый рейс - РИА Новости, 20.12.2024

Новый аэровокзал в Магадане принял первый рейс

Первый рейс, прибывший из Новосибирска, принял новый аэровокзал Магадана, который строили два года, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T04:47:00+03:00

2024-12-20T04:47:00+03:00

2024-12-20T10:28:00+03:00

магадан

владимир высоцкий (автор песен)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990325882_0:19:1279:738_1920x0_80_0_0_781f0d5361548141ea3748aefca8efaa.jpg

МАГАДАН, 20 дек - РИА Новости. Первый рейс, прибывший из Новосибирска, принял новый аэровокзал Магадана, который строили два года, сообщает корреспондент РИА Новости. Новый аэровокзальный комплекс аэропорта Магадана имеет площадь более 14 тысяч квадратных метров и пропускную способность 800 пассажиров в час. Новый терминал оснастили двумя телескопическими трапами и автоматической системой обработки багажа, в нём используют современные технологии обслуживания пассажиров. Часть архитектурных решений и интерьеров посвящена Владимиру Высоцкому, чье имя носит аэропорт. "Мы очень рады. Трап подается, как долго мы его ждали. Очень рады. Даже от волнения не могу что-то сказать. Это, конечно, огромное событие, исторический момент", - рассказала РИА Новости пассажир рейса "Новосибирск-Магадан", жительница Магадана Цындема Цыденова. Как сообщили РИА Новости в аэропорту Магадана, в ближайшие дни новый аэровокзал заработает в обычном режиме. Обработка первого тестового рейса прошла успешно.

https://ria.ru/20241205/magadan-1987501036.html

https://ria.ru/20240528/aeroport-1948837630.html

магадан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

магадан, владимир высоцкий (автор песен), общество