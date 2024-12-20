https://ria.ru/20241220/kurakhovo-1990304163.html

Для группировки ВСУ в Курахово начался обратный отсчет, заявил Рогов

Для группировки ВСУ в Курахово начался обратный отсчет, заявил Рогов - РИА Новости, 20.12.2024

Для группировки ВСУ в Курахово начался обратный отсчет, заявил Рогов

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T06:06:00+03:00

2024-12-20T06:06:00+03:00

2024-12-20T06:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

сша

владимир рогов

дональд трамп

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984732694_0:42:849:520_1920x0_80_0_0_1edbc657d0f21e57f141d1d1ddfc0543.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что для группировки ВСУ в Курахово начался обратный отсчет, долго они не протянут. Ранее Рогов сообщал, что киевский режим отдал приказ группировке украинских войск в городе Курахово любой ценой продержаться до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. По словам Рогова, ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово, город уже окружен с нескольких сторон. Российские войска освободили около 90% территории города, враг выбит из восточной, южной и центральной части, основные бои перекинулись в северо-западный район. "Для остатков группировки ВСУ в городе начался обратный отсчет. У украинский боевиков, находящихся в городе, есть четкое понимание, что долго они не протянут", - сказал Рогов. По его словам, группировка украинских войск в Курахово отступает к западным окраинам, закрепляясь в районе кладбища и ТЭС. "Показательный момент, что украинские боевики, отступая, традиционно закрепляются в районе городского кладбища", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, несколько сотен украинских военных находится на территории городской ТЭС. "Продвижение наших войск продолжается. На данный момент освобождена вся жилая застройка. Бои перекинулись в промзону", - подчеркнул Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241219/prikaz-1990052599.html

https://ria.ru/20241215/kotel-1989297523.html

курахово

донецкая народная республика

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курахово, донецкая народная республика, сша, владимир рогов, дональд трамп, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность