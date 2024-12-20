https://ria.ru/20241220/kurakhovo-1990304163.html
Для группировки ВСУ в Курахово начался обратный отсчет, заявил Рогов
Для группировки ВСУ в Курахово начался обратный отсчет, заявил Рогов - РИА Новости, 20.12.2024
Для группировки ВСУ в Курахово начался обратный отсчет, заявил Рогов
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T06:06:00+03:00
2024-12-20T06:06:00+03:00
2024-12-20T06:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что для группировки ВСУ в Курахово начался обратный отсчет, долго они не протянут. Ранее Рогов сообщал, что киевский режим отдал приказ группировке украинских войск в городе Курахово любой ценой продержаться до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. По словам Рогова, ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово, город уже окружен с нескольких сторон. Российские войска освободили около 90% территории города, враг выбит из восточной, южной и центральной части, основные бои перекинулись в северо-западный район. "Для остатков группировки ВСУ в городе начался обратный отсчет. У украинский боевиков, находящихся в городе, есть четкое понимание, что долго они не протянут", - сказал Рогов. По его словам, группировка украинских войск в Курахово отступает к западным окраинам, закрепляясь в районе кладбища и ТЭС. "Показательный момент, что украинские боевики, отступая, традиционно закрепляются в районе городского кладбища", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, несколько сотен украинских военных находится на территории городской ТЭС. "Продвижение наших войск продолжается. На данный момент освобождена вся жилая застройка. Бои перекинулись в промзону", - подчеркнул Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241219/prikaz-1990052599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курахово, донецкая народная республика, сша, владимир рогов, дональд трамп, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, США, Владимир Рогов, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Для группировки ВСУ в Курахово начался обратный отсчет, заявил Рогов
Рогов заявил, что группировка ВСУ в Курахово долго не протянет
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что для группировки ВСУ в Курахово начался обратный отсчет, долго они не протянут.
Ранее Рогов
сообщал, что киевский режим отдал приказ группировке украинских войск в городе Курахово
любой ценой продержаться до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа
. По словам Рогова, ВС РФ
продолжают обхват оккупированного ВСУ
Курахово, город уже окружен с нескольких сторон. Российские войска освободили около 90% территории города, враг выбит из восточной, южной и центральной части, основные бои перекинулись в северо-западный район.
"Для остатков группировки ВСУ в городе начался обратный отсчет. У украинский боевиков, находящихся в городе, есть четкое понимание, что долго они не протянут", - сказал Рогов.
По его словам, группировка украинских войск в Курахово отступает к западным окраинам, закрепляясь в районе кладбища и ТЭС. "Показательный момент, что украинские боевики, отступая, традиционно закрепляются в районе городского кладбища", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, несколько сотен украинских военных находится на территории городской ТЭС. "Продвижение наших войск продолжается. На данный момент освобождена вся жилая застройка. Бои перекинулись в промзону", - подчеркнул Рогов.
Курахово - город в западной части ДНР
, расположенный в 46 километрах от Донецка
и в 30 километрах к югу от Красноармейска
(Покровска
). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса
, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.