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Рогов рассказал о дезертирстве украинских военных в Курахово - РИА Новости, 20.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:42 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/kurakhovo-1990298389.html
Рогов рассказал о дезертирстве украинских военных в Курахово
Рогов рассказал о дезертирстве украинских военных в Курахово - РИА Новости, 20.12.2024
Рогов рассказал о дезертирстве украинских военных в Курахово
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T03:42:00+03:00
2024-12-20T03:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
донецк
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что около 70% перебрасываемых в город Курахово в западной части ДНР украинских военных из числа насильно мобилизованных дезертируют. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово, город уже окружен с нескольких сторон. Российские войска освободили около 90% территории города, враг выбит из восточной, южной и центральной части, основные бои перекинулись в северо-западный район. "Желающих умирать за режим (Владимира) Зеленского становится все меньше. По имеющимся данным, около 70% украинских военных из числа насильно мобилизованных дезертируют еще по пути переброски в Курахово", - сказал Рогов. По его словам, киевский режим в срочном порядке практически как заключенных "этапирует" в Курахово недавно сформированные подразделения, состоящие в основном из мобилизованных граждан. "Люди бегут, стремясь избежать смерти, на которую их обрекает режим Зеленского", - подчеркнул Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241218/vsu-1989825623.html
https://ria.ru/20241219/kurakhovo-1980950150.html
курахово
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курахово, донецкая народная республика, донецк, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
Рогов рассказал о дезертирстве украинских военных в Курахово

Рогов о дезертирстве большинства перебрасываемых в Курахово украинских военных

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что около 70% перебрасываемых в город Курахово в западной части ДНР украинских военных из числа насильно мобилизованных дезертируют.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово, город уже окружен с нескольких сторон. Российские войска освободили около 90% территории города, враг выбит из восточной, южной и центральной части, основные бои перекинулись в северо-западный район.
Российский флаг над элеватором в Курахово - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
ВСУ потеряли шанс оставить Курахово без потерь, заявил Рогов
18 декабря, 07:08
"Желающих умирать за режим (Владимира) Зеленского становится все меньше. По имеющимся данным, около 70% украинских военных из числа насильно мобилизованных дезертируют еще по пути переброски в Курахово", - сказал Рогов.
По его словам, киевский режим в срочном порядке практически как заключенных "этапирует" в Курахово недавно сформированные подразделения, состоящие в основном из мобилизованных граждан.
"Люди бегут, стремясь избежать смерти, на которую их обрекает режим Зеленского", - подчеркнул Рогов.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
Вчера, 12:50
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаДонецкВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ мире
 
 
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