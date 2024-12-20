https://ria.ru/20241220/kreml-1990383140.html

В Кремле назвали семью важнейшим приоритетом России

В Кремле назвали семью важнейшим приоритетом России - РИА Новости, 20.12.2024

В Кремле назвали семью важнейшим приоритетом России

Семья - один из важнейших приоритетов для российских властей на всех уровнях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T13:02:00+03:00

2024-12-20T13:02:00+03:00

2024-12-20T13:07:00+03:00

общество

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Семья - один из важнейших приоритетов для российских властей на всех уровнях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сегодня президент проведет Государственный совет по вопросам поддержки семей в Российской Федерации. Вы знаете, что завершается Год семьи. Ну и в целом один из важнейших приоритетов в работе всех органов власти, на всех уровнях - семья, демография", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241218/mama-1989927503.html

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общество, дмитрий песков, россия