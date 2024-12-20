https://ria.ru/20241220/kreml-1990383140.html
В Кремле назвали семью важнейшим приоритетом России
В Кремле назвали семью важнейшим приоритетом России - РИА Новости, 20.12.2024
В Кремле назвали семью важнейшим приоритетом России
Семья - один из важнейших приоритетов для российских властей на всех уровнях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:02:00+03:00
2024-12-20T13:02:00+03:00
2024-12-20T13:07:00+03:00
общество
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Семья - один из важнейших приоритетов для российских властей на всех уровнях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сегодня президент проведет Государственный совет по вопросам поддержки семей в Российской Федерации. Вы знаете, что завершается Год семьи. Ну и в целом один из важнейших приоритетов в работе всех органов власти, на всех уровнях - семья, демография", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241218/mama-1989927503.html
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общество, дмитрий песков, россия
Общество, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле назвали семью важнейшим приоритетом России
Песков назвал семью важнейшим приоритетом российских властей