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Оценены шансы россиян получить кредит в 2025 году - РИА Новости, 20.12.2024
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02:15 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/kredit-1990283463.html
Оценены шансы россиян получить кредит в 2025 году
Оценены шансы россиян получить кредит в 2025 году - РИА Новости, 20.12.2024
Оценены шансы россиян получить кредит в 2025 году
Банки сужают окно возможностей для выдачи кредита гражданам в 2025 году, но шанс на одобрение заявки все же есть, рассказала в интервью агентству “Прайм”... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T02:15:00+03:00
2024-12-20T02:15:00+03:00
экономика
кредиты
россия
деньги
банки
центральный банк рф (цб рф)
инна солдатенкова
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Банки сужают окно возможностей для выдачи кредита гражданам в 2025 году, но шанс на одобрение заявки все же есть, рассказала в интервью агентству “Прайм” руководитель направления экспертной аналитики платформы Банки.ру Инна Солдатенкова.По ее словам, регулятор не ожидает снижения ключевой ставки ранее середины 2025 года, тогда же начнут снижаться банковские ставки по кредитам. До этого момента банкам невыгодно раздавать дорогие деньги рисковым категориям заемщиков — для таких займов слишком много ограничений со стороны ЦБ.“Предельная граница полной стоимости кредита — ПСК — не дает банкам повышать ставки. Из-за этого финансовые учреждения могут остановить выдачу кредитов или перевести ее в "ручной" режим”, — отметила аналитик.Она советует не брать в долг у банков без крайней необходимости, отложить необязательные цели на период смягчения денежно-кредитной политики и по максимуму сократить текущую долговую нагрузку. Тогда вероятность одобрения заявки повысится, заключила Солдатенкова.
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экономика, кредиты, россия, деньги, банки, центральный банк рф (цб рф), инна солдатенкова
Экономика, Кредиты, Россия, Деньги, Банки, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Инна Солдатенкова
Оценены шансы россиян получить кредит в 2025 году

Экономист Солдатенкова посоветовала не брать кредиты без крайней необходимости

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОтделение Сбербанка
Отделение Сбербанка - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Банки сужают окно возможностей для выдачи кредита гражданам в 2025 году, но шанс на одобрение заявки все же есть, рассказала в интервью агентству “Прайм” руководитель направления экспертной аналитики платформы Банки.ру Инна Солдатенкова.
По ее словам, регулятор не ожидает снижения ключевой ставки ранее середины 2025 года, тогда же начнут снижаться банковские ставки по кредитам. До этого момента банкам невыгодно раздавать дорогие деньги рисковым категориям заемщиков — для таких займов слишком много ограничений со стороны ЦБ.
«
“Предельная граница полной стоимости кредита — ПСК — не дает банкам повышать ставки. Из-за этого финансовые учреждения могут остановить выдачу кредитов или перевести ее в "ручной" режим”, — отметила аналитик.
Она советует не брать в долг у банков без крайней необходимости, отложить необязательные цели на период смягчения денежно-кредитной политики и по максимуму сократить текущую долговую нагрузку. Тогда вероятность одобрения заявки повысится, заключила Солдатенкова.
Списать кредит - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Законное списание долгов по кредитам: способы и советы юриста
18 декабря, 11:43
 
ЭкономикаКредитыРоссияДеньгиБанкиЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Инна Солдатенкова
 
 
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