https://ria.ru/20241220/kotyukov-1990412149.html

Котюков: каждое обращение на прямую линию президента будет обработано

Котюков: каждое обращение на прямую линию президента будет обработано - РИА Новости, 20.12.2024

Котюков: каждое обращение на прямую линию президента будет обработано

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков заявил, что будет обработано каждое обращение от жителей региона, поступившее президенту РФ Владимиру Путину в ходе РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T14:16:00+03:00

2024-12-20T14:16:00+03:00

2024-12-20T14:16:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990137880_84:0:3638:1999_1920x0_80_0_0_3e0226d6c49fbc62050d629e683917da.jpg

КРАСНОЯРСК, 20 дек - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков заявил, что будет обработано каждое обращение от жителей региона, поступившее президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, сообщает пресс-служба главы региона. В четверг Путин провёл прямую линию, совмещённую с пресс-конференцией. "Мы услышали очень важные ответы. Президент рассказал о тех решениях, которые уже приняты, вошли в наши среднесрочные планы. Пусть не все вопросы были зачитаны в эфире, уверен, что мы сможем организовать персональную работу по каждому обращению от жителей Красноярского края, поступившему на прямую линию президента", - сказал Котюков. По данным пресс-службы губернатора, в числе самых частых вопросов из Красноярского края - пенсии, жильё и его получение, медицина, дороги и транспорт, государственная поддержка семей. В ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, корреспондент красноярского телеканала "Енисей" Дмитрий Новиков задал президенту вопрос о возможности продолжить работу по переезду головных офисов крупных компаний в регионы по примеру "Русгидро" и пригласил Путина на празднование 400-летия Красноярска в 2028 году. Глава государства поблагодарил корреспондента за приглашение.

https://ria.ru/20241220/zelenskiy-1990312780.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

прямая линия с владимиром путиным — 2024