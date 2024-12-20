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Котюков: каждое обращение на прямую линию президента будет обработано - РИА Новости, 20.12.2024
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14:16 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/kotyukov-1990412149.html
Котюков: каждое обращение на прямую линию президента будет обработано
Котюков: каждое обращение на прямую линию президента будет обработано - РИА Новости, 20.12.2024
Котюков: каждое обращение на прямую линию президента будет обработано
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков заявил, что будет обработано каждое обращение от жителей региона, поступившее президенту РФ Владимиру Путину в ходе РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T14:16:00+03:00
2024-12-20T14:16:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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КРАСНОЯРСК, 20 дек - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков заявил, что будет обработано каждое обращение от жителей региона, поступившее президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, сообщает пресс-служба главы региона. В четверг Путин провёл прямую линию, совмещённую с пресс-конференцией. "Мы услышали очень важные ответы. Президент рассказал о тех решениях, которые уже приняты, вошли в наши среднесрочные планы. Пусть не все вопросы были зачитаны в эфире, уверен, что мы сможем организовать персональную работу по каждому обращению от жителей Красноярского края, поступившему на прямую линию президента", - сказал Котюков. По данным пресс-службы губернатора, в числе самых частых вопросов из Красноярского края - пенсии, жильё и его получение, медицина, дороги и транспорт, государственная поддержка семей. В ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, корреспондент красноярского телеканала "Енисей" Дмитрий Новиков задал президенту вопрос о возможности продолжить работу по переезду головных офисов крупных компаний в регионы по примеру "Русгидро" и пригласил Путина на празднование 400-летия Красноярска в 2028 году. Глава государства поблагодарил корреспондента за приглашение.
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прямая линия с владимиром путиным — 2024
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Котюков: каждое обращение на прямую линию президента будет обработано

Котюков заявил, что все обращения на прямую линию президента будут обработаны

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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КРАСНОЯРСК, 20 дек - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков заявил, что будет обработано каждое обращение от жителей региона, поступившее президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, сообщает пресс-служба главы региона.
В четверг Путин провёл прямую линию, совмещённую с пресс-конференцией.
"Мы услышали очень важные ответы. Президент рассказал о тех решениях, которые уже приняты, вошли в наши среднесрочные планы. Пусть не все вопросы были зачитаны в эфире, уверен, что мы сможем организовать персональную работу по каждому обращению от жителей Красноярского края, поступившему на прямую линию президента", - сказал Котюков.
По данным пресс-службы губернатора, в числе самых частых вопросов из Красноярского края - пенсии, жильё и его получение, медицина, дороги и транспорт, государственная поддержка семей.
В ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, корреспондент красноярского телеканала "Енисей" Дмитрий Новиков задал президенту вопрос о возможности продолжить работу по переезду головных офисов крупных компаний в регионы по примеру "Русгидро" и пригласил Путина на празднование 400-летия Красноярска в 2028 году. Глава государства поблагодарил корреспондента за приглашение.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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