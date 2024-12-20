https://ria.ru/20241220/korporatsija-1990364302.html

Главе Корпорации развития Курской области грозит до десяти лет тюрьмы

Главе Корпорации развития Курской области грозит до десяти лет тюрьмы - РИА Новости, 20.12.2024

Главе Корпорации развития Курской области грозит до десяти лет тюрьмы

Задержанному по подозрению в злоупотреблении полномочиями гендиректору Корпорации развития Курской области Владимиру Лукину грозит вплоть до 10 лет лишения... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T12:13:00+03:00

2024-12-20T12:13:00+03:00

2024-12-20T12:34:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Задержанному по подозрению в злоупотреблении полномочиями гендиректору Корпорации развития Курской области Владимиру Лукину грозит вплоть до 10 лет лишения свободы. В пятницу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Лукин задержан. Источник агентства, знакомый с ситуацией, добавил, что он задержан в Курске, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ). Согласно положению части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), по которой обвиняется его бывший заместитель Игорь Грабин, Лукину грозит вплоть до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. По данным прокуратуры, Грабин заключил договор и оплатил фирме работы по возведению фортификационных сооружений на приграничной территории Курской области, которые были фактически уже выполнены, что повлекло необоснованное расходование бюджетных средств в размере более 173 миллиона рублей. Он арестован. Согласно информации с официального сайта компании, АО "Корпорация развития Курской области" создано в июне 2012 года по распоряжению губернатора, выступает единым оператором по работе с инвесторами.

https://ria.ru/20241209/korruptsiya-1988153349.html

https://ria.ru/20241209/rastrata-1988156242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, курск, курская область