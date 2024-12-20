Рейтинг@Mail.ru
Главе Корпорации развития Курской области грозит до десяти лет тюрьмы - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 20.12.2024 (обновлено: 12:34 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/korporatsija-1990364302.html
Главе Корпорации развития Курской области грозит до десяти лет тюрьмы
Главе Корпорации развития Курской области грозит до десяти лет тюрьмы - РИА Новости, 20.12.2024
Главе Корпорации развития Курской области грозит до десяти лет тюрьмы
Задержанному по подозрению в злоупотреблении полномочиями гендиректору Корпорации развития Курской области Владимиру Лукину грозит вплоть до 10 лет лишения... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T12:13:00+03:00
2024-12-20T12:34:00+03:00
происшествия
россия
курск
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990362946_72:231:1027:768_1920x0_80_0_0_57328d7b2c551b6add35faad7d617e27.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Задержанному по подозрению в злоупотреблении полномочиями гендиректору Корпорации развития Курской области Владимиру Лукину грозит вплоть до 10 лет лишения свободы. В пятницу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Лукин задержан. Источник агентства, знакомый с ситуацией, добавил, что он задержан в Курске, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ). Согласно положению части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), по которой обвиняется его бывший заместитель Игорь Грабин, Лукину грозит вплоть до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. По данным прокуратуры, Грабин заключил договор и оплатил фирме работы по возведению фортификационных сооружений на приграничной территории Курской области, которые были фактически уже выполнены, что повлекло необоснованное расходование бюджетных средств в размере более 173 миллиона рублей. Он арестован. Согласно информации с официального сайта компании, АО "Корпорация развития Курской области" создано в июне 2012 года по распоряжению губернатора, выступает единым оператором по работе с инвесторами.
https://ria.ru/20241209/korruptsiya-1988153349.html
https://ria.ru/20241209/rastrata-1988156242.html
россия
курск
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990362946_0:0:1163:872_1920x0_80_0_0_c7c6b81b7406e59e4cf299ff2dfcab91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, курск, курская область
Происшествия, Россия, Курск, Курская область
Главе Корпорации развития Курской области грозит до десяти лет тюрьмы

Гендиректору Корпорации развития Курской области Лукину грозит до 10 лет тюрьмы

© Фото : Корпорация Развития Курской областиГенеральный директор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин
Генеральный директор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Корпорация Развития Курской области
Генеральный директор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Задержанному по подозрению в злоупотреблении полномочиями гендиректору Корпорации развития Курской области Владимиру Лукину грозит вплоть до 10 лет лишения свободы.
В пятницу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Лукин задержан. Источник агентства, знакомый с ситуацией, добавил, что он задержан в Курске, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ).
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Число дел о коррупции в Крыму за год выросло в полтора раза
9 декабря, 13:43
Согласно положению части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), по которой обвиняется его бывший заместитель Игорь Грабин, Лукину грозит вплоть до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
По данным прокуратуры, Грабин заключил договор и оплатил фирме работы по возведению фортификационных сооружений на приграничной территории Курской области, которые были фактически уже выполнены, что повлекло необоснованное расходование бюджетных средств в размере более 173 миллиона рублей. Он арестован.
Согласно информации с официального сайта компании, АО "Корпорация развития Курской области" создано в июне 2012 года по распоряжению губернатора, выступает единым оператором по работе с инвесторами.
Наручники - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Экс-главу курской "Корпорации развития" арестовали по делу о растрате
9 декабря, 15:20
 
ПроисшествияРоссияКурскКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала