Главе Корпорации развития Курской области грозит до десяти лет тюрьмы
Гендиректору Корпорации развития Курской области Лукину грозит до 10 лет тюрьмы
© Фото : Корпорация Развития Курской областиГенеральный директор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин
Генеральный директор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Задержанному по подозрению в злоупотреблении полномочиями гендиректору Корпорации развития Курской области Владимиру Лукину грозит вплоть до 10 лет лишения свободы.
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Согласно положению части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), по которой обвиняется его бывший заместитель Игорь Грабин, Лукину грозит вплоть до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
По данным прокуратуры, Грабин заключил договор и оплатил фирме работы по возведению фортификационных сооружений на приграничной территории Курской области, которые были фактически уже выполнены, что повлекло необоснованное расходование бюджетных средств в размере более 173 миллиона рублей. Он арестован.
Согласно информации с официального сайта компании, АО "Корпорация развития Курской области" создано в июне 2012 года по распоряжению губернатора, выступает единым оператором по работе с инвесторами.