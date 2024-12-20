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Работы конкурса Стенина впервые представили в Танзании - РИА Новости, 20.12.2024
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14:13 20.12.2024 (обновлено: 14:20 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/konkurs-1990410755.html
Работы конкурса Стенина впервые представили в Танзании
Работы конкурса Стенина впервые представили в Танзании - РИА Новости, 20.12.2024
Работы конкурса Стенина впервые представили в Танзании
Международный этап роуд-шоу Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина продолжается – новой выставочной точкой впервые стала Танзания... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T14:13:00+03:00
2024-12-20T14:20:00+03:00
танзания
андрей стенин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
китай
россия
новости агентства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990403034_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_098ba6f0a0b14fc17fe74795a8ac9fc2.jpg
ДАР-ЭС-САЛАМ, 20 дек — РИА Новости. Международный этап роуд-шоу Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина продолжается – новой выставочной точкой впервые стала Танзания. Выставка в Дар-эс-Саламе, крупнейшем городе страны, проходит при поддержке и на площадке Русского Дома (представительство Россотрудничества). Зрители смогут увидеть экспозицию до 19 января, вход – свободный.В числе 50 выставочных работ – яркие и талантливые снимки молодых фотожурналистов из Бангладеш, Великобритании, Италии, Испании, Мьянмы, Сирии, Индии и ЮАР, осмысляющие проблемы экологии и природных катаклизмов, социальные потрясения, этнографическое и культурное разнообразие мира, а также пронзительные личные истории.Открывая экспозицию, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Танзании Андрей Аветисян отметил: "Мы ценим, что организаторы выставки выбрали для первого в Африке показа работ победителей конкурса в этом году Танзанию. Это впервые даст возможность нашим танзанийским друзьям ознакомиться с замечательными снимками фотографов разных стран. Это также даёт нам возможность рассказать об Андрее Стенине и показать работы, связанные с жизнью и боевыми буднями Донбасса. Надеемся, что выставка вдохновит танзанийских фотографов и в следующем году мы увидим их имена среди победителей".Руководитель представительства Россотрудничества в Танзании Александр Евстигнеев, комментируя открытие, подчеркнул: "Символично, что мы открываем фотовыставку памяти Андрея накануне его дня рождения. Он словно возрождается в ней, каждый год, вот уже 10 лет. Андрей был абсолютно бесстрашным журналистом, своей задачей он считал показать правду о трагических событиях на Ближнем Востоке, затем в Донбассе. Правда и честность были для него не пафосными словами, а отношением к окружающей действительности. Именно это главное послание к участникам конкурса – профессионализм, это значит быть честными в фоторепортажах"."Фотожурналисты африканского континента – одни из самых ярких и активных среди участников конкурса. Я очень рада, что в десятый, юбилейный год работы конкурса у нас есть возможность впервые провести выставку в Танзании. Мы надеемся, что молодые и талантливые танзанийские фотографы станут лауреатами конкурса в следующем году", - отметила куратор конкурса Стенина Оксана Олейник.Зарубежное роуд-шоу работ победителей Х Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина продолжится на выставочных площадках Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.Прием работ на XI Международный фотоконкурс имени Андрея Стенина по традиции стартует 22 декабря 2024 года, в день рождения Андрея Стенина, на сайте конкурса http://stenincontest.ru на русском и http://stenincontest.com – на английском языке.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: Международное информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
танзания
китай
россия
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Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
танзания, андрей стенин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), китай, россия, новости агентства
Танзания, Андрей Стенин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Китай, Россия, Новости агентства
Работы конкурса Стенина впервые представили в Танзании

На выставке в Танзании впервые представили 50 работ участников конкурса Стенина

© Фото : Российский центр науки и культуры в Дар-эс-СаламеЧрезвычайный и Полномочный Посол России в Танзании Андрей Аветисян и Руководитель представительства Россотрудничества в Танзании Александр Евстигнеев
Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Танзании Андрей Аветисян и Руководитель представительства Россотрудничества в Танзании Александр Евстигнеев - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Российский центр науки и культуры в Дар-эс-Саламе
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ДАР-ЭС-САЛАМ, 20 дек — РИА Новости. Международный этап роуд-шоу Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина продолжается – новой выставочной точкой впервые стала Танзания. Выставка в Дар-эс-Саламе, крупнейшем городе страны, проходит при поддержке и на площадке Русского Дома (представительство Россотрудничества). Зрители смогут увидеть экспозицию до 19 января, вход – свободный.
В числе 50 выставочных работ – яркие и талантливые снимки молодых фотожурналистов из Бангладеш, Великобритании, Италии, Испании, Мьянмы, Сирии, Индии и ЮАР, осмысляющие проблемы экологии и природных катаклизмов, социальные потрясения, этнографическое и культурное разнообразие мира, а также пронзительные личные истории.
© Фото : Российский центр науки и культуры в Дар-эс-СаламеРаботы конкурса Стенина впервые представлены в Танзании
Работы конкурса Стенина впервые представлены в Танзании - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Российский центр науки и культуры в Дар-эс-Саламе
Работы конкурса Стенина впервые представлены в Танзании
Открывая экспозицию, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Танзании Андрей Аветисян отметил: "Мы ценим, что организаторы выставки выбрали для первого в Африке показа работ победителей конкурса в этом году Танзанию. Это впервые даст возможность нашим танзанийским друзьям ознакомиться с замечательными снимками фотографов разных стран. Это также даёт нам возможность рассказать об Андрее Стенине и показать работы, связанные с жизнью и боевыми буднями Донбасса. Надеемся, что выставка вдохновит танзанийских фотографов и в следующем году мы увидим их имена среди победителей".
Руководитель представительства Россотрудничества в Танзании Александр Евстигнеев, комментируя открытие, подчеркнул: "Символично, что мы открываем фотовыставку памяти Андрея накануне его дня рождения. Он словно возрождается в ней, каждый год, вот уже 10 лет. Андрей был абсолютно бесстрашным журналистом, своей задачей он считал показать правду о трагических событиях на Ближнем Востоке, затем в Донбассе. Правда и честность были для него не пафосными словами, а отношением к окружающей действительности. Именно это главное послание к участникам конкурса – профессионализм, это значит быть честными в фоторепортажах".
© Фото : Российский центр науки и культуры в Дар-эс-СаламеРаботы конкурса Стенина впервые представлены в Танзании
Работы конкурса Стенина впервые представлены в Танзании - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Российский центр науки и культуры в Дар-эс-Саламе
Работы конкурса Стенина впервые представлены в Танзании
"Фотожурналисты африканского континента – одни из самых ярких и активных среди участников конкурса. Я очень рада, что в десятый, юбилейный год работы конкурса у нас есть возможность впервые провести выставку в Танзании. Мы надеемся, что молодые и талантливые танзанийские фотографы станут лауреатами конкурса в следующем году", - отметила куратор конкурса Стенина Оксана Олейник.
Зарубежное роуд-шоу работ победителей Х Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина продолжится на выставочных площадках Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.
Прием работ на XI Международный фотоконкурс имени Андрея Стенина по традиции стартует 22 декабря 2024 года, в день рождения Андрея Стенина, на сайте конкурса http://stenincontest.ru на русском и http://stenincontest.com – на английском языке.
© Фото : Российский центр науки и культуры в Дар-эс-СаламеРаботы конкурса Стенина впервые представлены в Танзании
Работы конкурса Стенина впервые представлены в Танзании - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Российский центр науки и культуры в Дар-эс-Саламе
Работы конкурса Стенина впервые представлены в Танзании
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).
© Фото : Российский центр науки и культуры в Дар-эс-СаламеРаботы конкурса Стенина впервые представлены в Танзании
Работы конкурса Стенина впервые представлены в Танзании - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Российский центр науки и культуры в Дар-эс-Саламе
Работы конкурса Стенина впервые представлены в Танзании
Международными информационными партнерами конкурса стали: Международное информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
© Фото : Российский центр науки и культуры в Дар-эс-СаламеРаботы конкурса Стенина впервые представлены в Танзании
Работы конкурса Стенина впервые представлены в Танзании - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Российский центр науки и культуры в Дар-эс-Саламе
Работы конкурса Стенина впервые представлены в Танзании
 
ТанзанияАндрей СтенинФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)КитайРоссияНовости агентства
 
 
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