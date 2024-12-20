https://ria.ru/20241220/konkurs-1990410755.html

Работы конкурса Стенина впервые представили в Танзании

Работы конкурса Стенина впервые представили в Танзании - РИА Новости, 20.12.2024

Работы конкурса Стенина впервые представили в Танзании

Международный этап роуд-шоу Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина продолжается – новой выставочной точкой впервые стала Танзания... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T14:13:00+03:00

2024-12-20T14:13:00+03:00

2024-12-20T14:20:00+03:00

танзания

андрей стенин

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

китай

россия

новости агентства

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990403034_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_098ba6f0a0b14fc17fe74795a8ac9fc2.jpg

ДАР-ЭС-САЛАМ, 20 дек — РИА Новости. Международный этап роуд-шоу Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина продолжается – новой выставочной точкой впервые стала Танзания. Выставка в Дар-эс-Саламе, крупнейшем городе страны, проходит при поддержке и на площадке Русского Дома (представительство Россотрудничества). Зрители смогут увидеть экспозицию до 19 января, вход – свободный.В числе 50 выставочных работ – яркие и талантливые снимки молодых фотожурналистов из Бангладеш, Великобритании, Италии, Испании, Мьянмы, Сирии, Индии и ЮАР, осмысляющие проблемы экологии и природных катаклизмов, социальные потрясения, этнографическое и культурное разнообразие мира, а также пронзительные личные истории.Открывая экспозицию, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Танзании Андрей Аветисян отметил: "Мы ценим, что организаторы выставки выбрали для первого в Африке показа работ победителей конкурса в этом году Танзанию. Это впервые даст возможность нашим танзанийским друзьям ознакомиться с замечательными снимками фотографов разных стран. Это также даёт нам возможность рассказать об Андрее Стенине и показать работы, связанные с жизнью и боевыми буднями Донбасса. Надеемся, что выставка вдохновит танзанийских фотографов и в следующем году мы увидим их имена среди победителей".Руководитель представительства Россотрудничества в Танзании Александр Евстигнеев, комментируя открытие, подчеркнул: "Символично, что мы открываем фотовыставку памяти Андрея накануне его дня рождения. Он словно возрождается в ней, каждый год, вот уже 10 лет. Андрей был абсолютно бесстрашным журналистом, своей задачей он считал показать правду о трагических событиях на Ближнем Востоке, затем в Донбассе. Правда и честность были для него не пафосными словами, а отношением к окружающей действительности. Именно это главное послание к участникам конкурса – профессионализм, это значит быть честными в фоторепортажах"."Фотожурналисты африканского континента – одни из самых ярких и активных среди участников конкурса. Я очень рада, что в десятый, юбилейный год работы конкурса у нас есть возможность впервые провести выставку в Танзании. Мы надеемся, что молодые и талантливые танзанийские фотографы станут лауреатами конкурса в следующем году", - отметила куратор конкурса Стенина Оксана Олейник.Зарубежное роуд-шоу работ победителей Х Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина продолжится на выставочных площадках Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.Прием работ на XI Международный фотоконкурс имени Андрея Стенина по традиции стартует 22 декабря 2024 года, в день рождения Андрея Стенина, на сайте конкурса http://stenincontest.ru на русском и http://stenincontest.com – на английском языке.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: Международное информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).

танзания

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

танзания, андрей стенин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), китай, россия, новости агентства